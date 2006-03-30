ابومازن اقدامات يكجانبه رژيم صهيونيستي را رد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پس ازمراسم تحليف اعضاي كابينه اسماعيل هنيه نخست وزير پيشنهادي تشكيلات خودگردان تصريح كرد: ما براساس قوانين بين المللي و طرح صلح موسوم به "نقشه راه" آماده مذاكره با دولت آينده اسرائيل هستيم .

وي پس از ورود به غزه از دولت ائتلافي آينده اسرائيل خواست سياستي مبتني بر صلح و مذاكره و احترام به قانون بين المللي را درپيش بگيرد.

ابومازن درخصوص تصميم آمريكا و كانادا براي قطع كمك هاي مالي خود به فلسطينيان گفت: معتقدم كه دولت و رئيس جمهوري آمريكا مي دانند و درك مي كنند كه نبايد هيچ اقدامي انجام دهند كه منجر به انزواي ملت فلسطين شود.

رئيس تشكيلات خودگردان اضافه كرد: بنابراين آنها كاملا مي دانند كه چه چيز مطلوب و ايده ال است و ما بايد در اين زمينه چه اقدامي انجام دهيم ما نياز مبرم داريم زيرا ما تماس هايي با اسرائيل و كشورهاي عربي و بين المللي بويژه با آمريكا داريم .

رئيس تشكيلات خودگردان با اشاره به تفاوت ميان سياست وي وجنبش حماس اعلام كرد : اين تفاوت در سخنانم درمجلس قانون گذاري عنوان شد وآن در ادبيات جنبش حماس است وسپس ادبيات دولت است؛ما بايد براي پر كردن شكاف تلاش كنيم وما بايستي ديدگاههاي خود را به هم نزديك كنيم و تلاش نماييم يك ديدگاه داشته باشيم .

ابومازن روز گذشته از" ايهود اولمرت" رئيس حزب كاديماي رژيم صهيونيستي پس از پيروزيش در انتخابات پارلماني خواست از طرح يكجانبه خود براي ترسيم مرزهاي اسرائيل صرف نظر كند.