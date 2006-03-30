صحن هاي جديد حرم مطهر رضوي به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر در مشهد، مهندس مهدي عزيزيان - مدير عامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا (ع) با اعلام اين خبر گفت: مراحل نهايي ساخت سه رواق غدير، كوثر و هدايت در اواخر سال 84 به پايان رسيد و در حال حاضر مورد استفاده زائران نوروز و عزاداران دهه آخر صفر قرار گزفته است.

وي افزود : با بهره برداري از اين صحن ها، حدود 48 هزار متر مربع به فضاهاي عبادي و معنوي بارگاه ملكوتي حضرت ثامن الحجج (ع) اضافه شده است.

عزيزيان بهره برداري موقت از رواق بزرگ امام خميني (ره) را در ايام تحويل سال، اربعين و تعطيلات سال نو بسيار كارساز و موثر خواند و افزود: اين رواق با 24 هزار متر مربع زير بنا در دو طبقه ساخته شده است ولي به علت انجام بعضي نازك كاري ها و آرايه بندي ها، تنها يك طبقه آن در اختيار زائران قرار گرفته است.

وي فضاي مفروش شده رواق امام خميني (ره) را حدود ده هزار متر مربع ذكر كرد و اظهار داشت: فرش مورد نياز اين رواق توسط شركت فرش آستان قدس رضوي تهيه شده و از اين جهت كمبودي وجود ندارد.

مدير عامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا (ع) با اشاره به افزايش فضاهاي عبادي حرم مطهر به دويست هزار متر مربع گفت: در صورت افزايش زائران و نمازگزاران، اماكن متبركه رضوي ظرفيت برپايي نماز 400 هزار نفري را داراست.