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۱۰ فروردین ۱۳۸۵، ۱۴:۲۶

همزمان با ورود ميليون ها زائر :

صحن هاي جديد حرم مطهر رضوي به بهره برداري رسيد

صحن هاي جديد حرم مطهر رضوي به بهره برداري رسيد

همزمان با ورود ميليون ها زائر، سه صحن جديد الاحداث حرم مطهر رضوي مورد بهره برداري قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر در مشهد، مهندس مهدي عزيزيان - مدير عامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا (ع) با اعلام اين خبر گفت: مراحل نهايي ساخت سه رواق غدير، كوثر و هدايت در اواخر سال 84 به پايان رسيد و در حال حاضر مورد استفاده زائران نوروز و عزاداران دهه آخر صفر قرار گزفته است.

 

وي افزود : با بهره برداري از اين صحن ها، حدود 48 هزار متر مربع به فضاهاي عبادي و معنوي بارگاه ملكوتي حضرت ثامن الحجج (ع) اضافه شده است.

 

عزيزيان بهره برداري موقت از رواق بزرگ امام خميني (ره) را در ايام تحويل سال، اربعين و تعطيلات سال نو بسيار كارساز و موثر خواند و افزود: اين رواق با 24 هزار متر مربع زير بنا در دو طبقه ساخته شده است ولي به علت انجام بعضي نازك كاري ها و آرايه بندي ها، تنها يك طبقه آن در اختيار زائران قرار گرفته است.

 

وي فضاي مفروش شده رواق امام خميني (ره) را حدود ده هزار متر مربع ذكر كرد و اظهار داشت: فرش مورد نياز اين رواق توسط شركت فرش آستان قدس رضوي تهيه شده و از اين جهت كمبودي وجود ندارد.

 

مدير عامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا (ع) با اشاره به افزايش فضاهاي عبادي حرم مطهر به دويست هزار متر مربع گفت: در صورت افزايش زائران و نمازگزاران، اماكن متبركه رضوي ظرفيت برپايي نماز 400 هزار نفري را داراست.

کد مطلب 306399

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