غرب با سوء استفاده از قوانين بين المللي شوراي امنيت را در برنامه هسته اي ايران مداخله داد / ايران خود را براي شرايط متفاوت آماده كرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس ، متكي كه براي شركت در كنفرانس خلع سلاح در ژنو به سر مي برد همچنين گفت : ايران خلع سلاح هسته اي را مهمترين عامل براي صلح مي داند و همچنين از نظر ايران دريافت تضمين امنيتي حق مشروع دولت هايي است كه گزينه سلاح هاي هسته اي را دنبال نمي كنند.

وزير امور خارجه ايران همچنين كشورهاي غربي را به علت گزارش پرونده اين كشور به شوراي امنيت محكوم كرد و افزود انگيزه اين اقدام سو استفاده از سازوكارهاي بين المللي است كه اشتباه و از لحاظ قانوني غيرموجه و به وضوح غيرقابل قبول است.

وي گفت كه گرچه ايران تحريم را بعيد مي داند اما خود را آماده تحريم هاي احتمالي كرده است.

وزير امور خارجه ايران ضمن تاكيد بر حق كشورش در داشتن فناوري صلح آميز هسته اي ، آن را حقي غيرقابل مناقشه ايران و ديگر كشورهاي عضو پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي دانست.

متكي با اشاره به مذاكرات با كشورهاي مهم اروپايي كه در تلاش بودند ايران را به توقف برنامه غني سازي اورانيوم خود متقاعد كنند گفت سه سال مذاكره تنها بر بي اعتمادي ما افزوده است.

متكي همچنين با اشاره به كنفرانس خلع سلاح در ادامه گفت : برخي كشورها عمداً تلاش مي كنند تا اجازه ندهند اين كنفرانس كارايي داشته باشد.



خبرگزاري فرانسه نيز با مخابره اين اظهارات اعلام كرد كه متكي همچنين پيشنهاد رسمي براي تاسيس يك مركز منطقه اي در داخل خاك ايران براي توليد سوخت هسته اي را مطرح كرد.