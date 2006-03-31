"خدا نزديك است" يك ملودرام عاشقانه است

بابك حميديان بازيگر سينما و تئاتر ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرگزاري مهر در مورد نقشش در فيلم "خدا نزديك است" به كارگرداني علي وزيزيان گفت : فيلم يك اثر ملودرام و عاشقانه است و بن مايه آن عشق زميني نيست و در ميان ارتباط دو انسان يك سري نكات جديدي وجود دارد ، مرد جواني كه نقش آن را ايفاء مي كنم درطول روند وقايع و داستان فيلم يك نكاتي برايش مطرح مي شود كه مرتبط به مذهب و دين و امور ماورايي است و چيزي شبيه معجزه برايش رخ مي دهد كه تغييراتي در باورهايش به وجود مي آيد و از عشق زميني گرايش به عشق ماورايي پيدا مي كند .

وي افزود : با علي وزيريان از سالها پيش در زماني كه به عنوان گرافيست فعال بود آشنايي داشتم و بعد از خواندن فيلم نامه و به علت جذابيت نقش و در عين حال محوري بودن آن بازي در اين فيلم را پذيرفتم و در كنار اين با توجه به جوان بودن وزيريان ارتباط خوبي با وي برقرار كردم و در كنار آن نظير خودم يك فيلم بين حرفه اي است.

بازيگر "زاگرس " تاكيد كرد: فيلم نامه "خدا نزديك است " يك اثر انساني، لطيف، معناگرا و به دور از حاشيه وجنجال است ونياز داشتم بعد از چندين نقش دوم كه در سال گذشته ايفاء كرده بودم نقش پر رنگ تر و گسترده تر بازي كنم .

وي افزود : اعتقاد دارم بازي در اين فيلم همچون شروع كار حرفه اي در سينما با فيلم "قدمگاه " مي تواند يك نقطه عطف در كارنامه بازيگريم باشد.

بازيگر "يك بوس كوچولو " تاكيد كرد : در برخي از مواقع در زندگي يك بازيگر نقشهايي وجود دارد كه بازي او هرچند كوتاه ولي به شدت اثر گذار است همانند نقشم در فيلم "يك بوس كوچولو" به كارگرداني بهمن فرمان آرا و يكسري از نقشها را بزعم كوتاه بودنش به خاطر دوستي ها مي پذيرد .

اين بازيگر در مورد تمريناتش در حين فيلمبرداري "خدا نزديك است " گفت : اصولاً عادت دارم به خصوص در فيلمهايي كه در شهرستان فيلمبرداري مي شود و تنها هستم ، در اين تنهايي و خلوت سكانس هايي راكه قرار است در روز بعد فيلمبرداري شود در حدود ده يا پانزده گونه مختلف براي خودم تمرين مي كنم تا ملكه ذهنم شود .

وي در مورد كارهاي جديدش گفت : درحال حاضر در مرحله تست گريم و انتخاب لباس براي بازي در مجموعه "شهريار " به كارگرداني كمال تبريزي هستم و در نقش يك جوان انقلابي ظاهر مي شوم .