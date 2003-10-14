انتخاب 19 نمايش در هشتمين جشنواره تئاتر استان تهران

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، اين جشنواره در چهار بخش مسابقه، خياباني، جنبي و دفاع مقدس از 30 مهر تا 3 آبان ماه در شهرستان ورامين برگزار مي شود.

در بخش مسابقه جشنواره 9 نمايش، در بخش خياباني 6 نمايش و در بخش جنبي و دفاع مقدس 4 نمايش اجرا مي شود. هم چنين از اين تعداد 5 نمايش از شهرستان كرج ، يك نمايش از شهرستان ساوجبلاغ و 2 نمايش از شهرستان ري در جشنواره ياد شده حضور دارند. هنرمندان شهرستان شميرانات نيز با 3 نمايش و هنرمندان شهرستان ورامين هم با 6 نمايش در جشنواره امسال به هنرنمايي خواهند پرداخت.هشتمين جشنواره تئاتر استان تهران به همت معاونت هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران و ورامين برپا مي شود.