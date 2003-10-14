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۲۲ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۴۸

انتخاب 19 نمايش در هشتمين جشنواره تئاتر استان تهران

انتخاب 19 نمايش در هشتمين جشنواره تئاتر استان تهران

با پايان يافتن مرحله بازبيني، 19 نمايش براي حضور در هشتمين جشنواره تئاتر استان تهران انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، اين جشنواره در چهار بخش مسابقه، خياباني، جنبي و دفاع مقدس از 30 مهر تا 3 آبان ماه در شهرستان ورامين برگزار مي شود.
در بخش مسابقه جشنواره 9 نمايش، در بخش خياباني 6 نمايش و در بخش جنبي و دفاع مقدس 4 نمايش اجرا مي شود. هم چنين از اين تعداد 5 نمايش از شهرستان كرج ، يك نمايش از شهرستان ساوجبلاغ و 2 نمايش از شهرستان ري در جشنواره ياد شده حضور دارند. هنرمندان شهرستان شميرانات نيز با 3 نمايش و هنرمندان شهرستان ورامين هم با 6 نمايش در جشنواره امسال به هنرنمايي خواهند پرداخت.هشتمين جشنواره تئاتر استان تهران به همت معاونت هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران و  ورامين برپا مي شود.

کد مطلب 30643

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