بازرسان تسليحاتي سازمان ملل بايد عراق را ترك كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در سخنان ديروز اعلام كرد اكنون زمان آن فرا رسيده است كه بازرسان تسليحاتي سازمان ملل كه براي يافتن رد پايي از سلاحهاي كشتارجمعي در عراق بسر مي بردند از اين كشور خارج شوند .

مقامات آمريكا و انگليس وجود سلاحهاي كشتارجمعي در عراق را بهانه جنگ اعلام كرده بودند اين در حالي است كه تاكنون حتي ردپايي از سلاحهاي كشتارجمعي در اين كشورپيدا نشده است .

البرادعي درادامه گفت: بازرسان تسليحاتي سازمان ملل كه در عراق بسر مي برند تاكنون مبلغي بالغ بر60ميليون دلار براي يافتن سلاحهاي كشتارجمعي هزينه كرده اند.