همايش اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مواد و متالوژي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، "عبدالخالق حسن زاده" - دبير اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالوژي با بيان اين خبر گفت: اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي داراي اركان مجمع عمومي، شوراي مركزي و دانشگاه هاي بازرس است كه 20 دانشگاه به عنوان عضو مجمع عمومي در آن فعاليت مي كنند و شوراي مركزي اين اتحاديه داراي 7 عضو است.

وي افزود: دانشگاه هاي صنعتي اميركبير، علم و صنعت ايران، سهند تبريز، بين المللي امام خميني قزوين، شيراز و فردوسي مشهد به عنوان شوراي مركزي پنجمين دوره اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالوژي فعاليت مي كنند و انتخابات شوراي مركزي ششمين دوره اين اتحاديه در نشست آبان ماه دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي شود.

"عبدالخالق حسن زاده" اضافه كرد: ارائه مقالات تخصصي تحت نظر هيات داوران، برگزاري كارگاه هاي آموزشي با محورهاي مديريت و كنترل كيفيت و برگزاري ميزگردهايي با حضور دانشجويان، اساتيد، صنعتگران و مسئولين با موضوع آينده قطعه سازي در ايران و صنعت خودرو از ديگر برنامه هاي نشست ششم اين اتحاديه است.