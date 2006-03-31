هلاكت سه صهيونيست در عملياتي شهادت طلبانه در كرانه باختري

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، مسئولان امداد رساني اسرائيل اعلام كردند يك عامل انتحاري با عمليات انتحاري نزديك شهرك اسرائيلي نشين كيدوميم در كرانه باختري رود اردن سه اسرائيلي را كشت .

اين اولين عمليات استشهادي پس از تشكيل دولت جديد تشكيلات خودگردان فلسطين محسوب مي شود.

درهمين حال راديو اسرائيل گزارش داد كه حادثه زماني اتفاق افتاد كه عامل انتحاري خود را درنزديكي خودروي حامل سه اسرائيلي منفجر كرد.

تاكنون هيچ گروهي مسئوليت اين عمليات استشهادي را برعهده نگرفته است .

پليس رژيم صهيونيستي پيشتر گفته بود در اين عمليات عامل انتحاري كشته شده است .