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۱۱ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۱۹

خبرگزاري فرانسه اعلام كرد :

شركت كنندگان در نشست برلين درباره ايران با اختلاف هاي جديدي روبرو شدند

شركت كنندگان در نشست برلين درباره ايران با اختلاف هاي جديدي روبرو شدند

خبرگزاري فرانسه گزارش داد وزراي امور خارجه پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان كه براي موضع گيري مشترك در قبال ايران در برلين گردهم آمده بودند با شكاف هاي جديدي روبرو شدند و اين مسئله مسير ديپلماتيك حساسي پيش روي آنان قرار داده است.

با بروز به گزارش خبرگزاري "مهر" خبرگزاري فرانسه در تحليلي  افزود با وجود بيش از سه ساعت مذاكره ، آمريكا و متحدان اروپايي  اين كشور هنوز براي متقاعد كردن روسيه و چين براي  اقدام بر ضد ايران دچار مشكل هستند.

رايس وزير خارجه آمريكا گفته است  اين نشست نشانه اي بسيار محكم  از اتحاد بين المللي بود اما در كنفرانس خبري پس از اين نشست روسيه و چين  آشكارا اظهاراتي  متفاوت درباره ايران اعلام  و تاكيد كردند كه خواهان حل صلح آميز مسئله هسته اي ايران هستند . موضعي كه برخلاف موضع  آمريكايي ها است كه همه گزينه ها را حفظ كرده اند و حتي به طور تلويحي احتمال اقدام نظامي را نيز مطرح كرده اند.

خبرگزاري فرانسه افزود آمريكايي ها ايران را يكي از منابع مالي اصلي تروريسم و عاملي غير دموكراتيك و بي ثابت كننده در خاورميانه اعلام كرده اند كه تهديدي هسته اي نيز به شمار مي رود اما مسئولان روسيه اين مسئله را كمتر قبول دارند.

خبرگزاري رويترز نيز در گزارشي اذعان كرد  آمريكا در نشست برلين درتلاش بود خيال روسيه و چين را درباره نوع نگرش
تند به مسئله هسته اي ايران راحت كند ولي اختلاف نظرها در باره چگونگي  برخورد با تهران به طور بارزي مشهود بود.

به گزارش رويترز درگفتگوهاي برلين كه به درازا نيز انجاميد وزيران پنج عضو دائمي شوراي  امنيت سازمان ملل به همراه وزير خارجه آلمان حضور داشتند و بحث تحريمها عليه ايران يكي از مسائل اساسي بود ولي هيچ توافقي دراين زمينه حاصل نشد.

رويترز اافزود حتي پيش از نشست برلين نيز اختلاف ها آشكار بود به طوريكه سه هفته طول كشيد تا در باره بيانيه نهايي شوراي امنيت  درباره ايران توافق شود.

جان آلترمن از مركز مطالعات راهبردي و بين المللي در واشنگتن مي گوبد من نمي دانم چرا برخي تصور مي كنند اين مسئله  هسته اي ايران  ظرف مدتي كوتاه حل خواهد شد ، سازمان ملل متحد اين موضوع را براي مدت چند سال تحت اداره خود قرار
خواهد داد.

کد مطلب 306512

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