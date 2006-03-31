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۱۱ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۱۸

در پي وقوع زمين لرزه 6 ريشتري:

30 تا 70 درصد روستاهاي مناطق زلزله زده لرستان تخريب شد / زلزله زدگان به مواد غذايي و وسايل گرمايشي نياز دارند

به دنبال وقوع زمين لرزه 6 ريشتري در شهرهاي بروجرد و درود در استان لرستان 30 تا 70 درصد منازل روستاهاي اين مناطق به طور كامل تخريب شدند و زلزله زدگان بايد هر چه سريعتر اسكان موقت داده شوند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در حال حاضر وضعيت آب و هوايي استان لرستان و به خصوص مناطق زلزله زده مطلوب و آفتابي است و هرچند اين امر كمك موثري براي ساماندهي و رسيدگي به وضعيت زلزله زدگان محسوب مي شود، اما بنا به گفته مسئولان محلي اقدامات لازم براي اسكان موقت زلزله زدگان كاملا ضروري است  و مردم اين مناطق نياز شديدي به مواد غذايي ، چادر ، پتو و وسايل گرمايشي دارند.

 نيروهاي امدادي  استان هاي همجوار نيزاز ساعات اوليه وقوع زمين لرزه براي انجام عمليات امداد و نجات و اسكان موقت مردم زلزله زده وارد مناطق زلزله زده درود و بروجرد شدند.

کد مطلب 306521

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