30 تا 70 درصد روستاهاي مناطق زلزله زده لرستان تخريب شد / زلزله زدگان به مواد غذايي و وسايل گرمايشي نياز دارند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در حال حاضر وضعيت آب و هوايي استان لرستان و به خصوص مناطق زلزله زده مطلوب و آفتابي است و هرچند اين امر كمك موثري براي ساماندهي و رسيدگي به وضعيت زلزله زدگان محسوب مي شود، اما بنا به گفته مسئولان محلي اقدامات لازم براي اسكان موقت زلزله زدگان كاملا ضروري است و مردم اين مناطق نياز شديدي به مواد غذايي ، چادر ، پتو و وسايل گرمايشي دارند.

نيروهاي امدادي استان هاي همجوار نيزاز ساعات اوليه وقوع زمين لرزه براي انجام عمليات امداد و نجات و اسكان موقت مردم زلزله زده وارد مناطق زلزله زده درود و بروجرد شدند.