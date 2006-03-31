آيت الله سيستاني از دريافت نامه ارسالي بوش خودداري كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه لبناني" السفير" نامه جرج بوش از طريق فرستاده اش براي آيت الله سيستاني ارسال شده اما اين نامه همچنان دردفتر آيت الله سيستاني در شهر نجف است .

نماينده آيت الله سيستاني كه خواست نامش ذكر نشود گفته آيت الله سيستاني به دليل ناخرسندي از سياست هاي مداخله جويانه آمريكا در روند تشكيل اولين دولت دائم عراق به نخست وزيري ابراهيم جعفري نخواسته نامه نوشته شده بوش به زبان انگليسي ترجمه شود.

نماينده آيت الله سيستاني ازنام ومليت فرستاده اي كه نامه بوش را به آيت الله سيستاني تقديم كرده خودداري كرده اما گفته مي شود بوش در اين نامه از آيت الله سيستاني به خاطر دعوتش از مردم عراق جهت آرام كردن اوضاع پس ازوقوع انفجارها درحرمين عسكريين(ع) درشهر سامرا تقدير و تشكر كرده است.

به نظر مي رسد نامه بوش بيانگر موضع دولت آمريكا درمخالفت با نخست وزيري ابراهيم جعفري در دولت جديد عراق است.



بر اساس اين گزارش اين موضع بوش پيشترازطريق پيام هاي ديگر و ازطريق زلماي خليل زاد سفيراين كشوردرعراق نيز به سيد عبدالعزيزحكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ابلاغ شده است.

نماينده آيت الله سيستاني به نارضايتي وناخشنودي شيعيان ازموضع تند آمريكا در قبال دولت عراق اشاره كرد و گفت : اين امرموجب شد تا بزرگان شهر نجف حاضر نشوند روز چهارشنبه درمراسم سالروز رحلت پيامبر اكرم(ص) با خليل زاد ديدار كنند؛ اما سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد گفته خليل زاد به هيچ وجه خبر برگزاري نشست درنجف را نشنيده بود و تنها براي ديدن مراسم سالروز رحلت پيامبر اكرم (ص) درشهرهاي نجف و و كربلا يك سفر هوايي انجام داده و وارد شهر نجف نشده است.