استفاده از عينك هاي غير استاندارد داراي عوارضي خطرناك است

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري « مهر» ، عسگر دوستدار، دبير انجمن علمي اپتومتري ( بينايي سنجي ) ايران درآستانه برگزاري ششمين دوره بازآموزي سراسري اپتو متري اظهار داشت: از موارد گوناگون ساخت اشتباه عينك هاي طبي و عوارض متعاقب آنها كه گريبانگير بيماران مي باشد مي توان به مواردي چون : عدم تطبيق افقي و عمودي مراكز كانوني عدسي هاي عينك ، به كار گيري رنگ هاي غير استاندارد در عدسي عينك ، خطاهاي پريز ماتيك ناخواسته و ايجاد عدم توازن عضلات خارجي چشمي و در نتيجه ايجاد سردرد هاي مزمن ، اختلال ديد دو چشمي ، خستگي مفرط ، اختلال حافظه بينايي ، اختلال در نقش مغز در مكانيسم بينايي تشديد تنبلي چشم در كودكان ، ايجاد لوچي ها و انحراف چشمي اشاره كرد كه خود گوشه اي از عوارض ساخت و ارائه غير استاندارد و اشتباه عينك طبي است .

وي تصريح كرد : انجمن علمي اپتومتري ايران به آحاد جامعه توصيه مي نمايد كه تنها از موسسات ساخت و ارائه عينك طبي با نظارت اپتومتريستها ي تحت پوشش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي عينك طبي خود را تهيه نموده و از تهيه عينك از مراكز غير قانوني اجتناب نمايند .

وي گفت: قدمت تاسيس رشته اپتوميري در ايران 30 سال است كه در اين رشته هر ساله در چهار دانشگاه علوم پزشكي سراسري كشور دانشجويان تحت تعليمات تخصصي قرار گرفته تا پس از فراغت از تحصيل در زمينه ارائه خدمات بينايي از قبيل تجويز عنيك، عد سي هاي تماسي ( لنز) و ساخت و ارائه عينك طبي در خدمت جامعه قرار گيرند.

عسگر دوستدار همچنين افزود: در حال حاضر در تمام استان ها و بيشتر شهرها و شهرستانهاي كشور، كلينيك هاي بينايي سنجي و موسسات ساخت و ارائه عينك طبي جهت ارائه خدمات بينايي وجود دارد و هر ساله در آبان ماه در اجراي طرح پيشگيري ازتنبلي چشم كودكان 3-5 ساله توسط سازمان محترم بهزيستي كشور در كليه نقاط كشور، اپتومتريست ها با نظارت انجمن علمي اپتومتري كشور در اين طرح ملي شركت داشته و كودكان مشكوك به تنبلي چشم را تحت معاينات بينايي سنجي قرار مي دهند و اين طرح حتي در روستاهاي دور افتاده كشور نيز اجرا مي گردد.

لازم به يادآوري است ششمين دوره بازآموزي سراسري اپتومتري (بينايي سنجي) كشور تحت عنوان روش علمي انتخاب ساخت و ارائه عينك طبي و آشنايي با جديد ترين تكنولوژي ساخت انواع عينك طبي، 25 و 26 مهر ماه جاري در سالن اجتماعات بيمارستان ميلاد تهران جهت حضور متخصصين، اساتيد دانشگاه ها، اپتومتريست ها و علاقمندان اين رشته برپا خواهد شد.