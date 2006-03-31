تظاهر كنندگان انگليسي وزير امور خارجه آمريكا را جنايتكار جنگي خواندند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس از بلكبرن انگليس ، تظاهركندگان انگليسي همچنين فرياد مي زدند رايس وزير امور خارجه آمريكا جنايتكار جنگي است و بايد به كشور خود بازگردد.

سفر وزير امور خارجه آمريكا به انگليس موجب افزايش اقدامات امنيتي در اين كشور شده است و گفته مي شود كه رايس كه ديشب وارد فرودگاه ليورپول شد قرار است از اين شهر نيز ديدار كند.

وزير امور خارجه آمريكا در حالي كه از مدرسه اي در بلكبرن ديدار مي كرد در حدود 200 تظاهر كنند كه عمدتاً دانش آموز و والدين آنها بودند بر عليه وي شعار دادند.

برخي از تظاهر كنندگان پلاكاردهايي حمل مي كردند كه بر روي آنها نوشته شده بود: "هر گالن نفت به قيمت جان چند نفر است".

اشاره آنها به جنگ عراق بود كه شهروندان انگليسي آن را جنگ نفت مي نامند و به خاطر مشاركت كشورشان در اين جنگ عميقاً با دولت كشورشان درگير هستند.

رايس در واكنش به اين تظاهرات گفت: من از آن ناراحت نشدم اين نشانه يك دمكراسي سالم است و در هر شهري در آمريكا كه به آنجا قدم مي گذارم شاهد اينگونه اعتراضات هستم.



سازمان هاي صلح طلب و مسلمانان اعلام كردند كه قصد دارند درطول سفر چهارروزه رايس تظاهرات متعددي عليه وي و سياست هاي واشنگتن برگزار كنند.



در پي اعتراضات به ديدارهاي رايس بازديد وي از مسجد هدايت در بلكبرن كه قرار بود فردا صورت گيرد لغو شد.

سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس از بر هم خوردن برنامه استراو براي بازديد رايس از اين مسجد اظهار تاسف كرد.