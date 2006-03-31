دفاع از فناوري هسته اي با استقلال ايران گره خورده است/ شوراي امنيت نمي تواند ايران را منزوي كند

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، حجت الاسلام سيد احمد علم الهدي در خطبه هاي اين هفته مشهد گفت: بحث مهم امروز ما تنها دفاع از انر ژي هسته اي نيست، چرا كه اين امر با استقلال ما گره خورده است .

وي افزود: اگرما امروز يك قدم كوتاه بياييم، آنها بهانه ديگري مي گيرند تا آنجا كه حتي از ما بخواهند از پيامبر و امامان خود نيز بگذريم .

به عقيده امام جمعه مشهد آخرين حربه دشمن در هر حر كتي خارج كردن مردم از صحنه است.

وي تصريح كرد: از تريبون نماز جمعه به اراذل و اوباش سياسي تذكر مي دهيم كه هشت سال هر چه خواستيد بر ضد خدا و دين حرف زديد اما نتيجه آن را در انتخابات نهم رياست جمهوري ديديد و در جايي كه مردم براي عزت اسلام به عر صه آمده اند، مقابل مردم قرار نگيريد و اتحاد آنها را مقابل استكبار بر هم نزنيد چرا كه اين مردم راه خود را پيدا كرده اند.

علم الهدي با بيان اينكه متاسفانه عدهاي در كشور اين سئوال را طرح مي كنند كه نبايد به خاطر فناوري هسته اي كشور را در گير جنگ كنيم، خاطر نشان كرد :اين سئوال از اساس غلط است چرا كه آگاهان مي دانند كه اين تكنولوژي يك زنجيره است و حتي اگر ما همين فردا (UCF) اصفهان را نيز تخريب كنيم، غربي ها دست بردار نيستند و زياده خو اهي هاي بيشتري دارند.