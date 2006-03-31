آمار كشته ها ثابت و مجروحين در حال افزايش است/ آغاز عمليات آوار برداري و بازسازي منازل تخريب شده از 3 روز ديگر

مهندس باراني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : آخرين آمار كشته شدگان زلزله لرستان 66 نفر و مجروحين 1248 نفر است و با توجه به اينكه 90 درصد عمليات امداد و نجات در مناطق زلزله زده به اتمام رسيده است ، پيش بيني مي شود از اين پس آمار كشته شدگان و زخمي ها ، افزايش محسوسي نيابد.

رئيس ستاد حوادث غير مترقبه استان لرستان با تاكيد بر اينكه عمليات امداد و نجات يا جستجو رو به پايان است ، تصريح كرد : در حال حاضر مهمترين دغدغه ما اسكان موقت زلزله زدگان در مناطق زلزله زده است كه در همين راستا تاكنون توسط استانهاي همجوار و ستاد حوادث غير مترقبه وزارت كشور امكانات مناسبي مانند چادر و وسايل گرمايشي به منطقه ارسال شده است .

وي اسكان موقت 15 تا 20 هزار خانوار را پيش بيني كرد و افزود : برآورد مي شود كه به همين تعداد وحتي بيشتر بايد واحد مسكوني جديد درسطح مناطق زلزله زده مجددا احداث شود .

رئيس ستاد حوادث غير مترقبه استان لرستان تاكيد كرد : البته به جهت وحشتي كه اهالي از وقوع پس لرزه ها دارند ، بسياري از ساكنين منطقه كه منازلشان فقط كمي آسيب ديده است حاضر به سكونت در منازل خود نبوده و ترجيح مي دهند در فضاي باز اقامت كنند لذا براي اسكان اين افراد نيز چادر و امكانات مناسب فراهم شده است .

مهندس باراني در خصوص زمان آغاز عمليات آواربرداري در مناطق زلزله زده، اظهار داشت : بخشي از كار آواربرداري در حين عمليات امداد و نجات انجام شده است اما از آنجا كه امشب و فردا اسكان موقت ادامه دارد ، پيش بيني مي شود كار آواربرداري و بازسازي منطقه از 3 روز آينده آغاز شود.

وي با تاكيد بر ضرورت بازسازي و مقاوم سازي بافت هاي فرسوده روستاهاي كشور ، تصريح كرد : متاسفانه اكثر ساختمانهاي روستاهاي لرستان فرسوده و خشتي بوده و داراي مقاومت بسيار كمي هستند اما اميدواريم با برنامه هاي جديدي كه رئيس جمهور در زمينه احداث سالانه 200 هزار واحد مسكوني در سطح روستاهاي كشور دارند ، نسبت به بازسازي و مقاوم سازي خانه هاي روستايي به منظور جلوگيري از بروز تلفات جاني به هنگام حوادث طبيعي ، گام هاي موثري برداشته شود.