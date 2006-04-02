شهر دامغان در مجموعه پايان نمايش سمبل انقلاب ايران است

رضا انصاريان، طراح قصه و تهيه كننده مجموعه تلويزيوني "پايان نمايش" كه درايام نوروز از شبكه يك سيما پخش مي شود در پاسخ به اين سوال كه چه طور شد طرح قصه اين مجموعه را براي نگارش و كارگرداني به بهمن زرين پورسپرديد و چرا فضاي روايت قصه را در شهر دامغان قرار داديد، گفت: "من از گذشته سابقه آشنايي با او داشتم. از سوي ديگر آقاي زرين پور سريال هايي چون "عطر گل ياس" و "آواي فاخته" را كار كرده بودند كه به فضاي قصه مجموعه تلويزيوني " پايان نمايش" نزديك بود، بنابراين با او براي نگارش و كارگرداني اين سريال صحبت كردم و بعد از اينكه طرح مورد قبول شبكه قرار گرفت كار ضبط را آغاز كرديم. در ارتباط با مكان داستان هم بايد اشاره كنم كه ما قصد داشتيم از مكاني بهره ببريم كه به لحاظ توليدي از تهران دور نباشد تا كار را با مشكل مواجه نكند."

وي اشاره كرد: "به عنوان نمونه اگر ما مي خواستيم شهر تبريز را براي فضاي قصه انتخاب كنيم با زمستان سخت تبريز روبرو مي شديم و شرايط توليد مشكل مي شد. بنابراين شهر دامغان را به عنوان سمبل زمان انقلاب ايران انتخاب كرديم. از سوي ديگر در آن زمان انقلاب از تمام شهرها شروع شده بود. همچنين ما قم را به عنوان مركزيت قصه قرار داديم."

رضا انصاريان، تهيه كننده و بهمن زرين پور، كارگردان در نمايي از پشت صحنه مجموعه "پايان نمايش"

تهيه كننده مجموعه "پايان نمايش" در پاسخ به اين سوال كه طرح داستان اين مجموعه كه توسط خودتان به بهمن زرين پور ارائه شد تا چه حد دستخوش تغييرات شد، گفت: "تغيير چنداني نكرد، فقط به حواشي اصلي قصه اضافه شد. البته به اين معنا نيست كه به طرح قصه لطمه زده شد."

وي درباره روند تحقيقات براي طراحي قصه اين مجموعه خاطر نشان كرد: " قبل از ساخت مجموعه "شب چراغ" كه مربوط به زمان انقلاب بود كتاب هاي زيادي خواندم و تحقيقاتم در حدود دو سال طول كشيد. بنابراين تحقيقاتي كه براي ساخت مجموعه "شب چراغ" انجام داده بودم، كمك زيادي براي نوشتن طرح قصه سريال "پايان نمايش" به من كرد."

انصاريان در پاسخ به اين سوال كه ريتم حوادث اين مجموعه خيلي تند است، به عنوان نمونه وقتي سكانس زندان نشان داده مي شود در پلان بعد بيننده گلچهره را مي بيند و يك سال كه گذشته است، به نظر شما ريتم تند حوادث سياسي و زندگي حامد و گلچهره به اين سريال لطمه نزده است، توضيح داد: " ما اگر تمام وقايع دهه 41 تا 51 را به تصوير مي كشيديم، زمان زيادي مي طلبيد. ما سعي كرديم وقايع مهم را نشان دهيم، بنابراين اين مساله را با تغيير سال كه از راديو اعلام مي شود يا گريم نشان داديم."

نمايي از مجموعه "پايان نمايش"

وي درباره اينكه ولي اين تغيير در گريم شخصيت هاي اين مجموعه ديده نمي شود، گفت: " به نظرم اين مساله به تدريج انجام شده است. از سوي ديگر ما نمي توانستيم يك دفعه حامد را خيلي شكسته تر كنيم. بنابراين سعي كرديم در شخصيتي كه از او به تصوير مي كشيم، بزرگ شدن او را بيننده احساس كند."