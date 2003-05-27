انتشار اولين شماره فصلنامه تازه هاي علوم اعصاب

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، دكتر خسرو پارسا عضو شوراي نويسندگان ومشاوران علمي مجله در مقد مه اي هدف ازانتشار مجله را گسترش تفكر علمي ، توليد علم و بازگو كردن تلاش جمعي كه براي اين مقوله زحمت مي كشند ،ذكر كرده است.

اين مجله در 5 بخش با عنوان هاي علوم پايه اعصاب ، تكامل ونوروژنز ، توان بخشي اعصاب ، روان شناسي اعصاب (نوروپسيكولوژي ) و علوم باليني اعصاب ، تعداد 19 چكيده مقالات و اخبار مربوط به حوزه علم اعصاب منتشر شده است .

ياد آوري مي شود صاحب امتياز و مدير مسئول اين فصلنامه دكتر محمد تقي جغتا يي مي باشند .

