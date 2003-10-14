  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ مهر ۱۳۸۲، ۱۵:۰۱

عفو بين الملل تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه پناهندگان فلسطيني را محكوم كرد

عفو بين الملل تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه پناهندگان فلسطيني را محكوم كرد

سازمان عفو بين الملل امروز (سه شنبه) اقدام رژيم صهيونيستي درادامه اشغال اردوگاه پناهندگان فلسطيني را در شهر رفح به شدت محكوم كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، اين سازمان همچنين تخريب ناموجه منازل شهروندان فلسطيني را جنايت جنگي و نقض كامل حقوق بشر و قوانين بين المللي خواند .
مسئولان سازمان ملل متحد تخمين زدند كه بيش از 1240فلسطيني درپي ادامه اشغال شهر واردوگاه رفح آواره شدند .
حمله نظاميان اسراييلي به شهر رفح به كشته شدن 8 فلسطيني وزخمي شدن دهها تن ديگر منجر شد. گفتني است در اردوگاه شهررفح 70 هزار آواره فلسطيني ساكن هستند .
از سوي ديگر گزارش هاي دريافتي از فلسطين اشغالي حاكيست كه نظاميان اسراييلي 8 فلسطيني عضوجنبش جهاد اسلامي وجنبش فتح را در كرانه باختري رود اردن دستگير كردند .
نيروهاي اسراييلي باحمله به شهر و اردوگاه جنين  و روستاي قباطيه يكي از اعضاي جبهه خلق براي آزادي فلسطين را نيز ربودند .

کد مطلب 30672

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها