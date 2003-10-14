عفو بين الملل تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه پناهندگان فلسطيني را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، اين سازمان همچنين تخريب ناموجه منازل شهروندان فلسطيني را جنايت جنگي و نقض كامل حقوق بشر و قوانين بين المللي خواند .

مسئولان سازمان ملل متحد تخمين زدند كه بيش از 1240فلسطيني درپي ادامه اشغال شهر واردوگاه رفح آواره شدند .

حمله نظاميان اسراييلي به شهر رفح به كشته شدن 8 فلسطيني وزخمي شدن دهها تن ديگر منجر شد. گفتني است در اردوگاه شهررفح 70 هزار آواره فلسطيني ساكن هستند .

از سوي ديگر گزارش هاي دريافتي از فلسطين اشغالي حاكيست كه نظاميان اسراييلي 8 فلسطيني عضوجنبش جهاد اسلامي وجنبش فتح را در كرانه باختري رود اردن دستگير كردند .

نيروهاي اسراييلي باحمله به شهر و اردوگاه جنين و روستاي قباطيه يكي از اعضاي جبهه خلق براي آزادي فلسطين را نيز ربودند .