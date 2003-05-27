تشكلهاي غير دولتي جوانان گرد هم مي آيند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به نقل از سازمان ملي جوانان در اين اجلاس دبيران 100 تشكل غير دولتي داراي اعتبار نامه فعاليت از سازمان ملي جوانان شركت خواهند داشت و در مدت 2 روز به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت .
بررسي نحوه ارتباط مستمر و روشن ميان تشكل هاي غير دولتي جوانان و نهادهاي دولتي و شناسايي زمينه هاي قوت اين تشكل ها از مباحث اين اجلاس است .
در اين اجلاس علاوه بر سخنرانيها و كارگاههاي آموزشي، تشكل هاي غير دولتي شركت كننده ضمن تبادل در تجربيات و نظرات خود در مورد نحوه پديد آوردن زمينه ارتباط با نهادها و ارگانهاي مختلف و همكاري در جهت انجام پروژه هاي مشترك به بحث مي پردازند.
نظر شما