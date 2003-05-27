  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ خرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۲۳

از سوي سازمان ملي جوانان :

تشكلهاي غير دولتي جوانان گرد هم مي آيند

اولين اجلاس تشكل هاي غير دولتي جوانان منطقه غرب كشور هشتم و نهم خرداد ماه با پيام دكتر مير باقري مشاور رييس جمهور و رييس سازمان ملي جوانان در كرمانشاه برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به نقل از سازمان ملي جوانان در اين اجلاس دبيران 100 تشكل غير دولتي داراي اعتبار نامه فعاليت از سازمان ملي جوانان شركت خواهند داشت و در مدت 2 روز به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت .

بررسي نحوه ارتباط مستمر و روشن ميان تشكل هاي غير دولتي جوانان و نهادهاي دولتي و شناسايي زمينه هاي قوت اين تشكل ها از مباحث اين اجلاس است .

در اين اجلاس علاوه  بر سخنرانيها و كارگاههاي آموزشي، تشكل هاي غير دولتي شركت كننده ضمن تبادل در تجربيات و نظرات خود در مورد نحوه پديد آوردن زمينه ارتباط با نهادها و ارگانهاي مختلف و همكاري در جهت انجام پروژه هاي مشترك به بحث مي پردازند.  

کد مطلب 3068

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها