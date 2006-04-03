تحليلگر انگليسي: ايران زماني طولاني است كه سابقه تهديدي براي ديگر كشورها نداشته است/ زيبا كلام : آيا بازرسان آژانس به اندازه ايران توانسته اند از برنامه هاي هسته اي اسرائيل هم بازديد كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه بي بي سي از دوحه ، " مايكل آكسورثي " ( Michael Axworthy) كارشناس امور ايران و نويسنده كتاب (زيرچاپ) "زندگي نامه نادرشاه" درميزگرد اين شبكه موسوم به "گفتگوي دوحه" گفت : من عقيده اي ندارم ايران تهديد براي صلح و امنيت منطقه به شمارمي رود ايران ازژوئن 1747 زماني كه نادرشاه ازدنيا رفت تهديد براي همسايگان خود نبوده است.

آكسورثي افزود: ايران يك قدرت تجاوزگر و توسعه طلب نيست و مدت طولاني نيز چنين سياستي را دنبال نكرده است من نمي خواهم از نظام سياسي كنوني در ايران دفاع كنم ، ممكن است سيستم سياسي در ايران مانند تمام سيستمهاي سياسي در خاورميانه خطاهايي داشته باشد، اما ايران هنوز داراي تسليحات هسته اي نيست و چند سال با اين مرحله فاصله دارد.



ايران از زمان نادرشاه به بعد تاكنون تجاوزگر و سلطه طلب نبوده است و در حال حاضر موضوع هسته اي اين كشور تهديد براي صلح به شمار نمي رود ولي اگر غرب و آمريكا با ايران تقابل كند اين مي تواند به تهديدي واقعي تبديل شود نام گوينده: آكسورثي

اين تحليلگر درادامه اظهاراتش تصريج نمود : من تهديد بالقوه را مي پذيرم اما سنگيني وحجم آن بستگي به نوع تعامل با اين مساله دارد و اين تهديد بالقوه در كنار تهديدهاي واقعي بسياري است كه درخاورميانه ازسوي طرف هايي همچون عراق، مساله اسرائيل و فلسطين، پاكستان، و حتي شكهايي درباره عربستان سعودي وجود دارد.

شايد اكنون جهان از سوي اسلام تحريف شده اي كه القاعده رهبري آن را بر عهده دارد، تهديد مي شود. خنده داراست كه صدام و القاعده كه تهديد براي صلح و امنيت به شمارمي رفتند با كمك آمريكا وغرب ايجاد شدند تا خطر نفوذ ايران را درعراق و افغانستان محدود كنند و درپايان غرب با اين دو به سختي كار كرد.

وي ادامه داد : اين درسها نشان داد كه مسائل حول ايران بهتر است از طريق گفتگو حل و فصل شود تا اينكه تقابلي دراين باره صورت گيرد و ما بايد با مساله هسته اي نيزبطورعملي و واقعي برخورد كنيم، همانطوركه با كره شمالي انجام مي شود. مساله هسته اي اكنون يك تهديد بالقوه است تا اينكه تهديد واقعي به شمار آيد و اما اگر غرب با ايران وارد تقابل شود به تهديدي واقعي تبديل خواهد شد.

به عقيده وي " بهترين چشم اندار براي حل اين خصومت بين غرب و ايران گفتگوي مستقيم ايران و آمريكاست و اين مساله يعني گفتگوبا يك كشورمهم اسلامي به جاي بمباران آن، چهره آمريكا را درافكارعمومي نيزمخشوش نمي كند. اغراق و درك نادرست از اين تهديد بالقوه مي تواند به تقابل كمك كند".



بهترين چشم اندار براي حل اين خصومت بين غرب و ايران گفتگوي مستقيم ايران و آمريكاست نام گوينده :آكسورثي

دراين ميزگرد كه بصورت دوره اي و از سوي بي بي سي دردوحه برگزارمي شود انصاري، و علاني كه ازمخالفان موضوع هسته اي ايران بودند دراظهارات خود ايران را تهديدي براي منطقه و جهان القاء مي كردند كه درعراق وخاورميانه بي ثباتي هايي را فراهم آورده است وبا پيگيري پنهاني فعاليت هاي هسته اي خود با جامعه بين المللي همكاري نمي كند.

اما صادق زيبا كلام از اساتيد دانشگاه تهران بر اين باور بود كه ايران به هيچوجه تهديد براي منطقه نيست و به گفته وي تمام اتهامات عليه ايران فقط توسط آمريكا و اسرائيل مطرح مي شود.

وي ضمن اشاره به همكاري هاي كامل ايران و آژانس گفت : هيچكدام از طرفها همچون پاكستان و يا اسرائيل به اندازه ايران با نهادهاي بين المللي همكاري نكرده اند؛ آيا ازبازرسان وناظران آژانس تاكنون براي بازديد ازپاكستان و يا اسرائيل دعوتي شده است؟ آيا آنها تاكنون توانسته اند ازاين دو طرف بازديد كنند؟ اما در طول سه سال گذشته آنها از تمام نقاط در ايران بازديد كرده اند وحتي مكانهايي را ديده اند كه حداقل همه درايران مي دانند كه ازاين مكانها براي اين منظوراستفاده نمي شده است.

ايران تاكنون براي استقلال خود تاوان بزرگي را پرداخته است و تلاش كرده است تا استقلال خود را حفظ كند نام گوينده : زيبا كلام

به گفته وي" ايران بر اساس قوانين و مقررات بين المللي هيچ اشتباهي را مرتكب نشده است و تا آنجا كه به مقررات منع تكثير سلاح هاي هسته اي مربوط مي شود ايران به تعهدات خود عمل كرده است ".

اين استاد دانشگاه درادامه ديدگاهايش اظهارداشت: ايران تسليحات هسته اي را مي خواهد چه كار كند وبرعليه چه كسي استفاده كند، امارات، كويت،عراق چه كشوري، چرا ايران بايد به توسعه تسليحات هسته اي اقدام كند ؟ چرا ايران بايد تمايلي به داشتن تسليحات هسته اي داشته باشد ؟ به اين دليل من با تهديد خواندن ايران مخالفم.

زيباكلام همچنين درمقام دفاع ازدموكراسي درايران گفت كه كدام يك ازكشورها درخاورميانه از ايران دموكرات ترهستند و شما مي توانيد به انتخابات درتركيه و اسرائيل نگاه كنيد آيا آنها از ايران دموكرات ترهستند. به گفته اين تحليلگر ايراني صهيونيسم عامل اين تبليغات منفي عليه ايران است.

وي گفت : اتهاماتي ازاين دست كه ايران" بزرگترين خطر" است "خطاكار" و"بزرگترين گناهكار" است به اين دليل است كه ايران تفوق وهژموني آمريكا وصهيونيسم را به چالش كشيده است.وي همچنين گفت كه ايران تاكنون براي استقلال خود تاوان بزرگي را پرداخته است و تلاش كرده است تا استقلال خود را حفظ كند.

ايران به هيچوجه تهديد براي منطقه نيست و تمام اتهامات عليه ايران فقط توسط آمريكا و اسرائيل مطرح مي شود

نام گوينده :زيبا كلام

علاني و خانم انصاري كه ازديگرشركت كنندگان دراين ميزگرد بودند، دراظهارات خود ايران را تهديدي براي منطقه وجهان القاء كردند كه درعراق و خاورميانه بي ثباتي هايي را فراهم آورده است و با پيگيري پنهاني فعاليت هاي هسته اي خود با جامعه بين المللي همكاري نمي كند.

علاني مدعي شد كه ايران داراي برنامه هاي تسليحاتي است كه اين ادعا ازسوي "تيم سباستين" مجري برنامه ميزگرد با نقل بخش هايي از گزارش محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي رد شد.

البرادعي در گزارش خود عنوان كرده است كه مدركي دال بر نظامي بودن برنامه هاي هسته اي ايران وجود ندارد.