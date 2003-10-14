پايداري مدبرانه درمقابل زياده خواهان تنها راه حفظ عزت و شرافت ملت و استقلال كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار هزاران نفر از دانشجويان پرشور و استادان دانشگاههاي استان زنجان، تصريح كردند: روح و اراده و نشاط جواني درايران جاري است و ملت بزرگ ايران در پرتو طراوت معنوي و ايماني، به مقاومت مدبرانه در برابر زياده خواهان جهاني ادامه خواهد داد.

حضرت آيت الله خامنه اي با ابراز خرسندي فراوان از ديدار با دانشجويان آگاه ، پرنشاط ومومن، حضورجوانان د رعرصه هاي گوناگون كشور را از بزرگترين نعمتهاي الهي بر شمردند و افزودند: ملت ايران نيز از لحاظ روحي جوان است و جوانان پرطراوت ما، با كار وتلاش خود، اميد و تحرك و پويايي را درملت افزايش مي دهند.

ايشان جاري بودن روح اميد در متن توده هاي مردم ونو شدن همت واراده ملت را از ديگر نشانه هاي "جوان بودن حقيقي ملت" ايران خواندند و خاطرنشان كردند اين روح پرتحرك و پويا به بركت انقلاب اسلامي درملت ايران وجود آمده و توطئه ها وتلاشهاي استكبار جهاني نخواهد توانست اين ملت را فرتوت و نااميد ومنفعل سازد.

حضرت آيت الله خامنه اي با بيان تحليلي تاريخي از شكل گيري دوران وابستگي در ايران افزودند: به موازات عصر ديكتاتوري واستبداد، عصر وابستگي به بيگانگان نيز درحكومت پهلوي، ايران را به مراحل خطرناكي كشاند اما انقلاب با تكيه بر ايمان اسلامي مردم، دو پديده ديرين و خطرناك استبداد و وابستگي را شكست داد و با ايده هاي نو، درافكار عمومي جهان بويژه كشورهاي اسلامي نفوذ كرد و تاثير گذار شد.

ايشان توحيد بمعناي "حاكميت ارزشهاي الهي بر جامعه و نفي حكومتهاي طاغوتي "، كرامت انسان بمعناي "زندگي آزاد و مستقل و سرافرازانه مردم و احترام به راي وخواست آنان" و عدالت اجتماعي به معناي تلاش بيوقفه براي پر كردن شكاف طبقاتي و از بين بردن فاصله فقير و غني را از جمله حرفهاي اساسي و تازه انقلاب اسلامي بر شمردند و افزودند: انقلاب زمينه را براي تحقق اين حرفهاي نو و جذاب فراهم كرد و امروز نيز هر قدر مسوولان از رفتار توحيدي ، احترام به زندگي و شخصيت مردم و پركردن شكافهاي طبقاتي فاصله بگيرند دچارعقب ماندگي خواهيم شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي شكل گيري مردم سالاري ديني درايران را پديده اي متكي بر كرامت انسان و ايمان عميق ملت ارزيابي كردند و افزودند : امروز بعضي ها مي گويند ايران بايد بسمت دموكراسي برود درحاليكه ملت ايران بر خلاف بسياري از كشورهاي مدعي دموكراسي و ليبراليزم، مردم سالاري يعني "معيار بودن راي مردم در شيوه سياسي حكومت واداره كشور"را با مباني عميق ديني خود در آميخته و بهترين نوع مردمسالاري را بوجود آورده است.

ايشان رويارويي نظام اختاپوسي استكبار با انقلاب اسلامي را نوعي صف آرايي طبيعي خواندند و خاطرنشان كردند: حرفها و ايده هاي نوين انقلابپ ، ذاتا بامنافع و اهداف قدرتمندان جهان در تضاد بود به همين علت استكبار از همان روز اول پيروزي انقلاب ، به رويارويي با انقلاب ملت ايران اقدام كرد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به حوادث سالهاي اول انقلاب، توصيه هاي برخي افراد ساده انديش را براي عقب نشيني درمقابل خواستهاي امريكا ياد آور شدند وافزودند: آن روز هم هيچ كس از طرفداران نظريه سازش حاضر نبود به اين سوال پاسخ دهد كه ملت ايران تا كجا بايدعقب نشيني كند تا امريكا راضي شود و آيا اصولا استكبار به هيچ حدي از عقب نشيني ملت ايران قانع و راضي خواهد شد؟

ايشان در همين زمينه به جنجال غرب در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران اشاره كردند وافزودند: در اين ماجراي پرهياهو، استكبار بتدريج خواستهاي خود را افزايش داد و اخير ا اعلام كرد ملت ايران اصولا نبايد فناوري هسته اي داشته باشد كه اين گونه حوادث نشان مي دهد كه امريكا به هيچ چيز كمتر از بازگشت دوباره به ايران قانع نخواهد شد.

حضرت آيت الله خامنه اي پايداري مدبرانه در مقابل زياده خواهان جهاني را تنها راه حفظ "عزت و شرافت و آزادي ملت و استقلال كشور" بر شمردند و افزودند: امام راحل عظيم الشان مظهر مقاومت و صبر و پايداري ملت ايران بود واين ملت قدرشناس با ادامه همين راه عزتبخش، امريكا و ديگر همدستان آن را درتحقق اهداف خود ناكام و نااميد خواهد ساخت.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به استفاده مسوولان اصلي كشور از ديدگاههاي كارشناسانه درتصميم گيريهاي كلان افزودند: برخلاف برخي تبليغات دشمنان و بلند گوهاي آنان در داخل، مسوولان كشور در اتخاد سياستهاي كلي و تصميم گيريهاي اساسي، بطور مستمر با نخبگان و كارشناسان مشورت مي كنند و اين نشانه اي از مقاومت همراه با تدبير نظام اسلامي و ملت ايران است.

ايشان همچنين با اشاره به همكاري تشكلهاي مختلف دانشجويي در برگزاري مراسم مذهبي نظير اعتكاف خاطرنشان كردند: تشكلهاي دانشجويي كه ظاهرا با ديوارهاي سياسي از هم فاصله گرفته اند در مقابل گرماي خورشيد دين، اين مرزهاي مصنوعي را از ياد مي برند.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: اين واقعيات نشان مي دهد كه كساني كه روي گرداندن جوانان از دين را تبليغ مي كنند و يا بدنبال تحقق اين هدف هستند، سخت در اشتباهند و ناكام خواهند ماند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي به تشكل هاي دانشجويي با هر گرايش سياسي توصيه كردند با شناخت موقعيت كشوردرنظام جهاني - درك تاثير عظيم انقلاب درافكار عمومي ملتهاي مسلمان و هوشياري درمقابل تلاشهاي دشمنان، به وظايف خود در قبال جامعه و كشور عمل كنند.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين خاطرنشان كردند: تشكلهاي دانشجويي بايد با كمال ادب و متنانت با هم برخورد كنند واز هر گونه فعاليت و حركتي كه نشانه بي نظمي ونداشتن منطق واستدلال است خودداري كنند.

ايشان با ابراز خرسندي از سخناني كه وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري بيان كرد و افزودند: اين ديدگاهها ما را به آينده دانشگاهها اميدوارتر مي كند.

حضرت آيت الله خامنه اي با تاييد سخنان و خواسته هايي كه يكي از استادان برگزيده استان زنجان، نماينده تشكلهاي دانشجويي و يكي از دانشجويان نخبه اين استان بيان كردند افزودند: به فضل پروردگار هر آنچه ارزو داشتيم در محيطهاي دانشگاهي بصورت تفكري عمومي در آيد، امروز در دانشگاهها، حضوري پررنگ دارد و خدا را بخاطر اين نعمتهاي زيباي خود شكر گزاريم.

دراين ديدار قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي وزير جديد علوم تحقيقات و فناوري با بيان گزارشي از پيشرفتهاي آموزش عالي پس از پيروزي انقلاب گفت: در سال 57 فقط 30 دانشگاه و موسسه آموزش عالي دركشور داشتيم كه امروز به بيش از 600 دانشگاه و مركز آموزش عالي رسيده است.

آقاي جعفر توفيقي بااشاره به استعدادهاي انديشمندان و دانشجويان ايراني در دستيابي به فناوريهاي پيشرفته گفت: دانشجويان ودانشگاهيان بموازات فعاليتهاي علمي تحقيقاتي در عرصه سياسي نيز فعالند كه اين مسئله زمينه ساز حضور موثرتر آنان درمديريت كشور بوده است. وزير علوم تحقيقات و فناوري تاكيد كرد: دانشگاهيان ودانشجويان در پرتوي رهنمودهاي مغتنم رهبر معظم انقلاب در مورد توسعه علمي و توجه خاص ايشان به شان و منزلت دانشگاهيان و دانشجويان به تلاش و فعاليت خود براي پيشرفت كشور شتاب مي دهند.

پس از بيان گزارش وزير علوم ، تحقيقات و فن آوري ، دكترعسگري رييس دانشگاه زنجان در گزارشي از وضع تحصيلي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در استان زنجان گفت: تعداد دانشجويان استان بيش از 30 هزار دانشجو مي باشد كه درمقايسه با قبل از انقلاب 250 برابر رشد داشته است.

درادامه اين مراسم پرفسور ثبوتي رييس مركز تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان به نمايندگي از استادان- به توان بالقوه جوانان استان زنجان اشاره كرد و با ضروري خواندن برنامه ريزي براي پرورش اين استعدادها، خواستار توجه بيشتر مسوولان به مشكلات استان زنجام شد.

آقاي فرهود آهني نماينده انجمن نخبگان استان زنجان و دانشجوي برگزيده جشنواره خوارزمي نيز با بيان خواستهاي دانشجويان استان زنجان گفت: انتظارداريم براي حل اين مشكلات وتامين اين خواستها اقدامات موثري شود.

يكي از خواهران دانشجوي رشته كشاورزي دانشگاه استان زنجان نيز به نمايندگي از تشكلهاي دانشجويي استان، ضمن بر شمردن خواستهاي علمي و صنفي دانشجويان گفت: حضور دانشجويان درعرصه هاي سياسي بدون وابستگي به گروهها و احزاب و جناحها، باعث پويايي دانشجو و دانشگاه خواهد شد.