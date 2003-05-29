بدون حضور ايران، مسايل و مشكلات جهان اسلام حل نخواهد شد

دكتر مصطفي عثمان اسماعيل باتوجه به سياستهاي شفاف ايران گفت: ايران، جزء لاينفك از بافت منطقه است و اتخاذ هرگونه تدبير امنيتي در اين منطقه بدون حضور ايران امكان ندارد.

وي كه در حاشيه برگزاري سي امين اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي با خبرنگار خبرگزاري مهر گفتگو ميكرد، افزود: ايران و سودان هر دو بر شيوه اسلامي تكيه دارند و داراي ديدگاههاي سياسي و اقتصادي مشترك هستند و برلزوم مقابله با مساله جهاني سازي كه جهان اسلام را تهديد مي كند، اتفاق نظر دارند.

وي افزود : شعارهاي ايران از هنگام پيروزي انقلاب اسلامي چه در زمان امام راحل (ره ) و چه در دوران جانشين شايسته ايشان امام خامنه اي حول محور همبستگي با مستضعفان ، وحدت اسلامي و اتحاد در مقابل چالشهاي تهديد كننده جهان اسلام است و بايد گفت ايران در قلب همه كشورهاي منطقه جاي دارد.

به گفته وزير امور خارجه سودان، موضوع عراق ، فلسطين ، گفتگو بين اسلام و اديان و فرهنگهاي ديگر، همكاري اقتصادي بين كشورهاي اسلامي و سازمانهاي بين المللي از موضوعات مهم مورد بحث سازمان كنفرانس اسلامي است كه اميدواريم با تحقق اين امور بتوانيم در برابر تهاجم همه جانبه عليه جهان اسلام بعد از 11 سپتامبر مقابله كنيم .

رياست دوره پيشين اجلاس وزيران امورخارجه عضو سازمان كنفرانس اسلامي درباره ضمانت اجرايي مصوبات كنفرانس اسلامي گفت : سازمان نياز به بازسازي زيربنايي و ساختاري و نيز بازنگري در تدوين لوايح دارد و ما كميته اي براي بازنگري ساختار سازمان تشكيل داده ايم.

وي افزود: همچنين در بودجه سازمان و شيوه هاي رجوع به آراء و تصميم گيري بازنگري خواهد شد تا ساختاري براي اين سازمان شكل گيرد و در برابر چالشهايي كه امت اسلامي با آن روبروست، مقابله كند.

دكتر اسماعيل درباره دستاوردهاي كنفرانس در زمان رياست سودان گفت : شعار كنفرانس در سودان شعار همبستگي ، گفتگو، وحدت و يكپارچگي بين مسلمانان و نيز نحوه گفتگو با ديگران بويِژه بعد از 11 سپتامبر بود و دراين چارچوب اراده سازمان بر حضورفعال مسلمانان در همه مسايل است.

وي درباره آينده تصميمات اين كنفرانس اظهار داشت: برگزاري اين نشست در شرايط بسيار سخت صورت مي گيرد و براي اولين بار كرسي عراق در اين كنفرانس خالي است و در واقع مشروعيت اين سازمان در حال محك خوردن است.

به عقيده وي سازمان در حال حاضر بايد مشخص كند كه مي تواند به مردم عراق درانتخاب حكومت و تعيين سرنوشت و موسسات قانوني و شركت در سازمانهاي بين المللي كمك كند يا اينكه صرفا نظاره گر و تماشاچي باقي خواهد ماند؟

دكتر اسماعيل درباره طرح نقشه راه گفت : تابه حال طرح هاي زيادي براي صلح ارائه شده است، اما اسراييل موانع و مشكلات زيادي در برابر اين طرح ها ايجاد كرده است. نقشه راه اصلا به خواسته و آرمانهاي ملت فلسطين وامت اسلامي از جمله حق تشكيل دولت مستقل به پايتختي قدس شريف توجه نكرده است .

وي افزود: توطئه ها و چالشهاي فراواني درحال حاضر جهان اسلام و فرهنگ اسلامي را نشانه گرفته است و به همين دليل براي شناساندن چهره واقعي و درست اسلام به جهانيان بايد كوشيد.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تحولات كنوني منطقه آيا زمان بازسازي و بازنگري در سازمان ملل متحد فرا نرسيده است اظهار داشت : بعد از اشغال عراق كه بدون موافقت سازمان ملل متحد و قوانين بين المللي صورت گرفت ، ضربات سنگيني به وجهه اين سازمانهاي بين المللي خورده است.

به گفته دكتر اسماعيل ، منشور سازمان ملل متحد توسل به زور و خشونت در روابط بين المللي جز از طريق مجوز اين سازمان را ممنوع كرده و كشورهاي جهان و سازمانهاي بين المللي را مكلف به همكاري در صلح و امنيت بين المللي مي كند . از اينجا مي توان به اهميت سازمان كنفرانس اسلامي پي برد ، تا بتواند با بازنگري در ساختار خود با سازمانهاي بين المللي همكاري كرده و اعتماد آنها را بازسازي كند .

وزير خارجه سودان درباره راههاي ايجاد صلح و ثبات درمنطقه گفت: ما معتقديم براي اين كار بايد به قوانين و مقررات بين المللي و دخالت نكردن در امور ديگران پايبند باشيم و همچنين در اين كشورها اصلاحات داخلي مبتني بر دمكراسي، مشاركت سياسي و احترام به حقوق انساني اعمال شود و مسوولان كشورهاي اسلامي در قبال سازمانها و موسسات بين المللي و مردم كشورخود احساس مسووليت كنند .

وي افزود: مابه اصلاح داخلي در كشورهاي منطقه و ايجاد منشور جديد مبتني بر حسن همجواري و همكاري اقتصادي و امنيتي براي همكاري منطقه اي كه همگان را از دخالت در امور يكديگر و از همكاري با بيگانه براي ضربه زدن به دولتهاي منطقه منع كند ، نياز داريم .

وزير خارجه سودان ، چالشهاي اقتصادي ، فرهنگي ، امنيتي و فكري را ازجمله چالشهاي پيش روي جهان اسلام عنوان كرد و همكاري گسترده و اعتماد بر دستورات اسلام اصيل و تقويت اقتصاد و تكنولوژي و توجه به اصالتها و ريشه هاي فرهنگي امت اسلامي و وحدت و همبستگي براي حل مشكلات مهم جهان اسلام از جمله مساله فلسطين را تنها راه مقابله با اين چالشها خواند.

دكتر اسماعيل با توجه به اينكه ، عناصر وحدت چه در بعد فكري و چه در بعد اعتقادي در كشورهاي اسلامي وجود دارد

وجود مرجعيت عقيدتي ، فكري ، فرهنگي اسلامي در جهان اسلام را از عناصر اين وحدت عنوان كرد كه حتي در ديگر اديان وجود ندارد.

وي در پايان گفت : مساله اي كه بافت وحدت و انسجام بين كشورهاي اسلامي را تضعيف مي كند، ضعف عملكرد اقتصادي و عقب ماندگي اقتصادي است.

سي امين اجلاس وزراي امور خارجه كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي طي روزهاي 7 تا 10 خرداد ماه جاري در تهران برگزارمي شود. وزير امور خارجه سودان در اين اجلاس رياست دوره اي اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي را به ايران تسليم كرد.

