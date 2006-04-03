كشورهاي غير اسلامي براي گسترش وحدت مورد حمايت قرار مي گيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلام نيوز، دكتر عبدالله تركي دبيركل انجمن جهاني مسلمانان طي گفتگو با شيخ رشدي ادهم مفتي كل مسلمانان يونان اظهار داشت: به منظور تحقق وحدت و يكپارچگي ميان مسلمانان جهان، ايجاد راههايي براي همبستگي آنها بسيار ضروري است.

شيخ رشدي ادهم مفتي كل مسلمانان يونان گفت: اوضاع مسلمانان و مدارس اسلامي در يونان با توجه به حمايتهاي انجمن جهاني مسلمانان تغيير كرده و رشد ديني بسيار چشمگير بوده است، اما همچنان نياز به ترميم مساجد و مدارس اسلامي و حتي ساخت آنها ديده مي شود.

عبدالله تركي طي اين گفتگو با اشاره به حمايت از يونان اظهار داشت: بايد زمينه اي براي آموزش زبان عربي و دين اسلام به وجود آيد تا نسل جديد مسلمان با زبان عربي كه زبان قرآن است آشنا شده و به فراگيري قرآن و احاديث نبوي بپردازند.

دبير كل انجمن جهاني مسلمانان افزود: در جهان مسلمانان در فرقه هاي مختلف بسيار هستند كه بايد با حمايت از آنها ميراث نبي اكرم (ص) و سنت نبوي حفظ شود.

عبدالله تركي با تأكيد بر فعاليتهاي اين انجمن ياد آور شد: اين انجمن با ترجمه قرآن به زبانهاي مختلف و توزيع آن به كشورهاي اسلامي و غير اسلامي سعي در اشاعه اسلام داشته و در كنار آن به ساخت مساجد و مدارس اسلامي نيز همت مي گمارد.