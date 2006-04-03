اينديپندنت : آمريكا و انگليس شش پايگاه دائمي در عراق ايجاد مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، افشاي اين مسئله نشان مي دهد كه نظاميان آمريكايي و انگليسي در درازمدت در عراق حضور خواهند داشت.

به گفته منابع پنتاگون(وزارت دفاع آمريكا) نيروهاي انگليسي اداره يكي از اين پايگاهها را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش اينديپندنت، اززماني كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در1 مي سال 2003 ادعا كرد كه " عملياتهاي مهم مبارزه " درعراق پايان خواهد يافت، بحث و گفتگوها روي اين مسئله تمركز يافت كه عقب نشيني اين نيروها با چه سرعتي صورت خواهد گرفت.

اما آمريكا و انگليس مي گويند كه نيروهاي آنها تا زماني كه وظيفه آنها در اين كشور تمام شود، در عراق باقي خواهند ماند.

اين در حالي است كه در حال حاضر آمريكا 130 هزار نظامي و انگليس در حدود 8 هزار نظامي خود را در اين كشور مستقر كرده است.

" جوزف بريسل" سخنگوي ارشد ستاد هاي فرماندهي نيروهاي ائتلافي در عراق در گفتگو با اينديپندنت گفت:" برنامه كنوني اين است كه نقش نيروهاي ائتلافي در عراق كاهش يابد و اين اقدام به شكل ايجاد شش پايگاه است كه چهار پايگاه توسط آمريكا اداره مي شود."

وي افزود:" درحال حاضرمن هيچ اطلاعاتي ندارم كه دو پايگاه باقي مانده توسط چه كشوري اداره خواهد شد، با اين وجودفرضيه من اين است كه حداقل يكي از اين پايگاهها توسط انگليسها اداره خواهد شد."

با اين وجود پنتاگون مي گويد كه تعداد پايگاههاي آمريكا را از 110 پايگاه در سال گذشته تا 75 پايگاه كاهش داده است.

برخي تحليلگران بر اين باورند كه تمايل براي ادامه حضور نظامي آمريكا در عراق همواره يكي از دلائل مخفي حمله سال 2003 بوده است.

"جوزف گرسون" تاريخ نويس آمريكايي در اين باره گفت:" دولت بوش مي خواهد كه حضور طولاني مدتي در عراق داشته باشد.



به گفته وي، آمريكا از سالها پيش در جستجوي استفاده از ابزارمختلفي بوده است تا مطمئن شود كه بر منطقه حكومت مي كند. "

بوش و بلر كه بر خلاف قوانين بين المللي و خواست افكار عمومي جهان، با حمله به عراق، اين كشور را اشغال كردند، همچنان بر ادامه حضور نظاميان آمريكايي و انگليسي براي رسيدن به اهداف و منافع خود تاكيد كرده اند، اين در حالي است كه مخالفتهاي مردمي در آمريكا و انگليس با ادامه حضور نظاميان اين دو كشور در عراق روز به روز گسترش مي يابد.