شبكه جامع قطب هاي علمي كشور ايجاد مي شود

دكتر "محمد علي محققي" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اين شبكه كه نمايندگان قطب هاي علمي وزارت علوم و همچنين قطب هاي علوم پزشكي همكاري نزديكي با يكديگر خواهند داشت، منبع مهمي براي تأسيس و فعاليت در رشته هاي ميان بخشي است.

وي تأكيد كرد: از 15 سال گذشته ضعف و عدم رشد رشته هاي ميان بخشي وجود داشته است كه اين ضعف به دليل قطع ارتباط ميان رشته هاي علوم پزشكي و ساير علوم بوده است و كميته ويژه اي در اين شبكه جامع موضوع را پيگيري مي كند تا اين گونه رشته ها به طور كامل تقويت شوند.

معاون وزير بهداشت تصريح كرد: قطب هاي علمي يك مأموريت مشخص دارند و آن نيز مكانيزمي براي سرعت دادن به توسعه علمي كشور و كوتاه كردن فاصله علمي دانشگاه ها با مراكز پيشرفته دنيا است.

وي افزود: اين راهكار براي پاسخ دادن به تكاليفي است كه در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله تعيين شده است و بر اساس اسناد توسعه كشور بايد متوليان آموزش عالي كشور در طول برنامه چهارم توسعه و در 20 سال آينده به جايگاه اول علمي در منطقه مديترانه و شرق آسيا برسند و به مرتبه هدايت گري علمي و پژوهشي دست يابند.

محققي با اشاره به دستاوردهاي مهمي كه در كوتاه مدت ايجاد شده گفت: ايجاد مراكز تحقيقاتي متعدد در كشور، انجام پژوهش هاي متنوع، توليد فناوري و چاپ نشريات علمي از جمله اين دستاوردها است.

وي در خصوص پروژه هاي آموزشي كه به تحقيقات انجاميده، خاطرنشان كرد: توسعه كمي و كيفي آموزش در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور و ارتقاء آموزش مداوم نيز دستاوردهايي است كه طبعاً مشكلاتي نيز داشته است.

معاون آموزشي وزارت بهداشت گفت: از طريق همكاري وسيع تر ايجاد شبكه قطب هاي علمي كشور و برقراري ارتباطات مداوم و جذب منابع خارج از دانشگاه كه بتوان به طور قانونمند از آن در راستاي تحقيقات دانشگاهي استفاده كرد.