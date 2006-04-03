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۱۴ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۲۱

معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت در گفتگوي اختصاصي با مهر:

شبكه جامع قطب هاي علمي كشور ايجاد مي شود

شبكه جامع قطب هاي علمي كشور ايجاد مي شود

شبكه جامع قطب هاي علمي كشور متشكل از نمايندگان دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايجاد مي شود.

دكتر "محمد علي محققي" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اين شبكه كه نمايندگان قطب هاي علمي وزارت علوم و همچنين قطب هاي علوم پزشكي همكاري نزديكي با يكديگر خواهند داشت، منبع مهمي براي تأسيس و فعاليت در رشته هاي ميان بخشي است.

وي تأكيد كرد: از 15 سال گذشته ضعف و عدم رشد رشته هاي ميان بخشي وجود داشته است كه اين ضعف به دليل قطع ارتباط ميان رشته هاي علوم پزشكي و ساير علوم بوده است و كميته ويژه اي در اين شبكه جامع موضوع را پيگيري مي كند تا اين گونه رشته ها به طور كامل تقويت شوند.

معاون وزير بهداشت تصريح كرد: قطب هاي علمي يك مأموريت مشخص دارند و آن نيز مكانيزمي براي سرعت دادن به توسعه علمي كشور و كوتاه كردن فاصله علمي دانشگاه ها با مراكز پيشرفته دنيا است.

وي افزود: اين راهكار براي پاسخ دادن به تكاليفي است كه در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله تعيين شده است و بر اساس اسناد توسعه كشور بايد متوليان آموزش عالي كشور در طول برنامه چهارم توسعه و در 20 سال آينده به جايگاه اول علمي در منطقه مديترانه و شرق آسيا برسند و به مرتبه هدايت گري علمي و پژوهشي دست يابند.

محققي با اشاره به دستاوردهاي مهمي كه در كوتاه مدت ايجاد شده گفت: ايجاد مراكز تحقيقاتي متعدد در كشور، انجام پژوهش هاي متنوع، توليد فناوري و چاپ نشريات علمي از جمله اين دستاوردها است.

وي در خصوص پروژه هاي آموزشي كه به تحقيقات انجاميده، خاطرنشان كرد: توسعه كمي و كيفي آموزش در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور و ارتقاء آموزش مداوم نيز دستاوردهايي است كه طبعاً مشكلاتي نيز داشته است.

معاون آموزشي وزارت بهداشت گفت: از طريق همكاري وسيع تر ايجاد شبكه قطب هاي علمي كشور و برقراري ارتباطات مداوم و جذب منابع خارج از دانشگاه كه بتوان به طور قانونمند از آن در راستاي تحقيقات دانشگاهي استفاده كرد.

کد مطلب 307054

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