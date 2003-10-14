50 هزار دستگاه تلفن تصويري ديگر به ظرفيت تلفن هاي تصويري موجود افزوده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مديرعامل شركت تلفن تصويري ايران با اعلام اين خبر گفت: در مرحله كنوني پنجاه هزار دستگاه تلفن تصويري پيش فروش شد ، كه در صورت تصويب هيات مديره ، شركت تلفن تصويري ايران پنجاه هزار دستگاه ظرفيت تازه ايجاد خواهد كرد.

سعيد نيك اختر با اشاره به محدوديت توليد داخلي اين دستگاه و با تاكيد بركيفيت ارتباطي آن در مقايسه با ديگر كشورهاي توسعه يافته خاطر نشان كرد: با توجه به افزايش تقاضاي موجود درصدد راه اندازي خطوط توليد جديد هستيم كه تاكنون چندين سرمايه گذار حقوقي براي مشاركت اعلام آمادگي كرده اند.

وي با تاكيد بر كاربري اين دستگاه در سيستم نظارت از راه دور افزود: تاكنون مراحل عقد قرارداد نصب و راه اندازي سيستم نظارت از راه دور(KLP) را با چند دستگاه مهم صنعتي كشور منعقد كرده ايم كه به مديران اين امكان را مي دهد با يك شماره تلفن (مجهز به تلفن تصويري) وارد سيستم شده و به دوربين ها فرمان لازم را بدهند و مجموعه تحت نظارت خود را از راه دور و از هر نقطه از جهان كنترل كنند.

نيك اختر بدون اشاره به زمان اعلام ثبت نام دوره جديد گفت: به محض تصويب هيات مديره در خصوص افزايش ظرفيت توليد ، مرحله پيش فروش و ثبت نام پنجاه هزار دستگاه ديگر آغاز خواهد شد.

گفتني است با وجود تكميل احتمالي ظرفيت ، ثبت نام اين دوره همچنان مطابق برنامه قبلي تا 24 مهر ماه ادامه خواهد داشت.