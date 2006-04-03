مخاطب ادبيات بايد به تامل و لذت كشف برسد

شهرام اقبال زاده در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : در دوران تاريخ مفاهيم ، ممكن است كه اساس يكسان باقي بماند و مفاهيم دچارتحول شود ، در بهار، خلق جديدي صورت مي گيرد و خلق در بينش اسلامي به خداوند نسبت داده شده و هر نوع نوزايي و خلق ، در نهايت به خالق اصلي باز مي گردد.

اين نويسنده و منتقد ادبي خاطرنشان كرد: اگر امروز بهار را تنها در آمدن گل و گياه و صداي بلبل خلاصه كنيم يك نگاه كاملا رمانتيك و گذشته گرا است كه البته اين حرف به منزل نفي اشعار كهن نيست . ما بايد پيوند و طبيعت را با پيچيدگي امروز در نظر بگيريم، به طوري كه شاعر و نويسنده بهار را از طريق كتاب مي شناسد و بايد در اين روابط تجديد نظر كرد.

شهرام اقبال زاده تصريح كرد: هر مطلبي كه آنقدر آشكار بيان شود و به دور از هر گونه رمز و راز و ابهام كه مخاطب را به تامل و لذت كشف را ندارد ، هنر نيست .

وي در پايان ، ياد آور شد : بايد مخاطب به تامل وادار شود و احساس كند كه با بيان و مفهومي نو مواجه شده ، تا با زباني نو از منظر ديگري به جهان نگاه كند ، همانطور كه سهراب سپهري مي گويد : چشمها را بايد شست ... ، و اگر هنر همراه با تكرار باشد بي فايده است ، چرا كه بايد در بيان و زبان و مفهوم ، نو آوري كرد .