داوران هفته اول ليگ برتركشتي معرفي شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" دررقابتهاي گروه A ودرديدارپاس تهران با سنگ آهن مركزي بافق كه به ميزباني شهرستان بافق برگزار مي شود، حسن شريف بعنوان نماينده فدراسيون كشتي براين رقابتها نظارت ميكند وسيدمحمد يوسف نژاد،علي زارع نژاد شريف، اكبر پساوند ومهدي فخرالدين بعنوان داور اين رقابتها راقضاوت مي كنند.

درديگرديداراين گروه كه روزپنجشنبه 24مهرماه جاري درسالن شهداي هفتم تيرتهران برگزارميشود، دوتيم هماي تهران وزمزم گلستان به مصاف يكديگرمي روند.

دراين ديدارعباس نمازيان بعنوان نماينده فدراسيون كشتي واكبرطهماسبي، ميربابا هاشمي، محمدعادل پوروعلي گرمرودي بعنوان داور اين رقابتها راقضاوت مي كنند.

شايان ذكراست: هفته اول رقابتهاي ليگ دسته اول كشتي آزاد كشورساعت 17 آغازخواهد شد.