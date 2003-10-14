اميدوارم اين بار استقلال و پرسپوليس بفكر تساوي نباشند

قاسم پناهگر پيشكسوت فوتبال وسرپرست تيم ملي جوانان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: هردو تيم ازپتانسيل ونيمكت غني برخوردارند وحضور بازيكنان جوان دركنار با تجربه ها نويد يك مسابقه جذاب و ديدني را به تماشاگراني كه تشنه فوتبال نو هستند را مي دهد.

وي افزود: استقلال وپرسپوليس امسال دستخوش تغييرات گسترده اي بوده اند، كناررفتن پروين وپورحيدري بعنوان مربيان سنت گرا وحضوربگوويچ بعنوان يك مربي علم گرا وقلعه نوعي با تلفيقي ازاين دوباعث شده هردوتيم ازپوسته قديمي خود خارج شوند وفوتبال پوياوشناوري را اين روزها ازسوي دوتيم شاهد باشيم، من عقيده دارم نيروهاي جوان دوتيم دراين بازي بسيار تعيين كننده هستند و موتورحركتي تيمهايشان بشمار مي روند.

پناهگرافزود: اميدوارم اين باردوتيم به فكر نتيجه تساوي نباشند وبه اين موضوع فكر كنند كه فوتبال زيبا وجذابي را به نمايش در آورند كه چنين تفكري پيشرفت ورشد فوتبال باشگاهي مادرآسيارا باعث خواهد شد.