جهانگير كوثري، تهيه‌كننده فيلم "عصر جمعه"، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" با بيان مطلب فوق افزود: "فيلم "عصر جمعه" اولين فيلم يلند سينمايي مونا زندي حقيقي است كه در بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر مورد استقبال مخاطبان و هيات داوران قرار گرفت و ماه آينده در جشنواره بين‌المللي فيلم كن 2006 شركت مي‌كند."

رويا نونهالي در نمايي از فيلم "عصر جمعه"

وي در ادامه افزود: "اين فيلم براي اكران عمومي در انتظار پروانه نمايش است و فكر مي كنم بعد از گرفتن مجوز در اواخر تير 85 به نمايش درآيد."

"عصر جمعه" از مضموني اجتماعي بهره مي برد و درباره زندگي زني به نام سوگند است كه همراه پسر پانزده ساله اش از خانواده رانده مي شود و زندگي سخت و دشواري را سپري مي كند. اختلاف فكري سوگند با پسرش، اميد را تبديل به نوجواني عصيانگر مي كند. بنفشه خواهر كوچكتر سوگند از سوي ديگر در تلاش است تا خواهر خود را بازيابد و رازهاي گذشته را با او در ميان بگذارد.

نويسنده فيلمنامه "عصر جمعه" فريد مصطفوي است و رخشان بني‌اعتماد مشاور كارگردان آن بوده است. حسين جعفريان فيلمبردار، ژيلا مهرجويي طراح صحنه و لباس، مهرداد ميركياني طراح گريم، بهروز معاونيان صدابردار، محمدرضا دلپاك صداگذار، سپيده شاهوردي عكاس و رويا نونهالي، هانيه توسلي، مهرداد صديقيان و رامين راستاد بازيگران فيلم هستند.