نتايج قبلي استقلال و پرسپوليس در سرنوشت اين بازي هيچ تاثيري ندارد

مجيد سبزي هافبك سابق پرسپوليس درگفت وگوبا خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: حساسيت هايي كه معمولا قبل ازاين بازي توسط روزنامه ها وتلويزيون ايجاد مي شود تاحدودي بازيكنان دوتيم را ازنظر روحي تحت فشار قرارمي دهد تادرهنگام شروع بازي نتوانند با اعتماد به نفس، كارشان را شروع كنند.

وي ادامه داد: درچنين شرايطي بازيكناني موفق خواهند بود كه ازاين نظر خودشان را قوي كرده باشند وتحت تاثيرجوورزشگاه قرار نگيرند. شايد بخاطرهمين استرس ها باشد كه بازي وتاكتيك تيم ها تحت تاثيرمسائل روحي ورواني قرارمي گيرد.

هافبك سالهاي نه چندان دورپرسپوليس با اشاره به شرايط دوتيم گفت: درست است كه اين دو تيم دربازيهاي گذشته نتايج خيلي خوبي كسب نكرده اند، اما به جرات مي توان گفت كه اين بازي هيچ ارتباطي به نتايج ديدارهاي گذشته ندارد. اصولا تيمي كه ازنظررواني آماده تر باشد، دراين بازي شانس بيشتري براي پيروزشدن خواهد داشت.

مجيد سبزي افزود: اميدوارم دربازي روزجمعه تيمي كه فوتبال بهتري رابه نمايش گذارد پيروزميدان باشد،البته قبل ازهرنتيجه اي آرزو مي كنم دوتيم به گونه اي بازي كنند كه تماشاگران حاضردرورزشگاه وبينندگان تلويزيوني ازديدن يك فوتبال زيبا لذت ببرند.

سرمربي حال حاضرتيم نوجوانان باشگاه پرسپوليس درپايان گفت: من چند جلسه ازتمرينات پرسپو ليس را ازنزديك ديده ام ومعتقدم اگردراين بازي خط هافبك اين تيم خوب كار كند، پرسپوليس برنده ميدان خواهد بود.