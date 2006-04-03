كاهش فوق العاده حقوق مقامات دولتي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه كه به بيست و هشتم اسفند ماه 1384 به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ابلاغ شده است، هيات وزيران به استناد ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 ـ و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود: حداكثر حقوق موضوع ماده (1) لايحه قانوني مزبور از تاريخ 1/1/1385، هفت برابر بند (1) تصويبنامه تعيين ميشود.
طبق بند 1 تصويب نامه نيز حداقل حقوق از تاريخ 1/1/1385، يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار (1.350.000) ريال تعيين شده است.
بر اساس اين تصويب نامه كمك هزينههاي عائلهمندي و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت ميشود.
مفاد اين تصويب نامه در مورد مستخدمان كليه دستگاههاي مشمول لايحه قانوني ياد شده از جمله مؤسسات دولتي مذكور در ماده (2) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، لازم الاجرا است.
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