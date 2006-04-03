اولين جلسه محاكمه ديكتاتور سابق عراق در سال 85

به گزارش خبرگزاري مهر،"جعفر موسوي" دادستان كل عراق و مدعي العموم با اعلام اين مطلب به خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: هجدهمين جلسه محاكمه صدام وهمدستانش روز چهار شنبه آغاز خواهد شد وجلسه بازجويي از صدام ادامه خواهد يافت.

جلسه محاكمه سران حزب منحله بعث از 19 اكتبر سال گذشته(27 مهرماه 84) آغاز شده وهمچنان ادامه دارد.

قاضي "رووف عبدالرحمن" رئيس دادگاه به سبب اينكه صدام نظم جلسات دادگاه را با هياهو وسرصدا برهم مي زد، دستور داد جلسه آخربازجويي از صدام پشت درهاي بسته برگزار شود .

موسوي گفت : صدام نمي تواند در دادگاه صحبت كند، زيرا قبلا صحبت كرده است و روز چهارشنبه وي تنها تحت بازجويي قرار خواهد گرفت، اما يكي ازوكلاي تيم دفاع از ديكتاتور سابق عراق گفت كه وي هيچ چيزي تاكنون نگفته است .

وي كه خواست نامش ذكر نشود، افزود: وكلاي تيم دفاع در جلسه بعدي با وجود غير قانوني دانستن دادگاه، در آن حاضر خواهند شد .

با اين حال مدعي العموم گفت : اسناد و مدارك جديد درمورد دست داشتن متهمان در پرونده دجيل وجود دارد كه ما اخيرا از طرف برخي اشخاص به دست آورده ايم .

موسوي در مورد ماهيت اين اسناد گفت: اين اسناد عبارتند از سخنرانيهاي رسمي بين سازمان هاي اطلاعات و امنيت عمومي و دفتر رئيس جمهوري است .

وي افزود: مدعي العموم درصدد بررسي اين اسناد است و آنها را در نزديكترين زمان به دادگاه ارائه خواهد كرد.

صدام در سال هاي 1987 تا 1988 دستكم يكصد و هشتاد هزار كرد را كشت و چهار هزار و پانصد روستاي مناطق كردنشين را نيز تخريب كرد.

صدام كه محاكمه وي از پنجم آوريل(چهارشنبه 16 فروردين) مجددا از سر گرفته مي شود به همراه هفت نفر ازهمدستانش به اتهام ارتكاب جنايات جنگي بر ضد بشريت محاكمه مي شود كه اولين مورد اتهامي وي دست داشتن در كشتار148 نفر از شيعيان روستاي دجيل در شمال بغداد در دهه هشتاد ميلادي است كه تاكنون چندين جلسه برگزار شده است، اما سران رژيم بعثي سابق از به عهده گرفتن مسئوليت خود در اين جنايات هولناك طفره رفته اند.