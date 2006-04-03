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۱۴ فروردین ۱۳۸۵، ۱۶:۳۷

/ يادمان ترنج ، صداي شعر جنوب /

از حوالي خوابهاي مردم شهر

از حوالي خوابهاي مردم شهر

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : دو بهار پيش از اين ، تيمور ترنج - شاعر معاصر جنوبي و از فعالان عرصه شعر دفاع مقدس كه عمري لباس مقدس رزم را در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران بر تن داشت ، آخرين شعر زندگي اش را سرود ، آنچه مي خوانيد يكي از شعرهاي اوست در آستانه سالگرد كوچ .

1 )

تو ادامه مي يابي !

حتي وقتي كه درد

شولاي سرخ شيونت را

                بر تن نسيم

پيراهني كرده است

حتي وقتي كه خوابهايت

تاريك از بالهاي كلاغ و كركس است

و قناري غمگين آوازهايت را

شقايق شعله ور زخم

خاكستر كرده است .

تو ادامه مي يابي !

حتي وقتي كه سهم تو از اين آسمان دلتنگ

تندري است

كه بر سقف گلين خانه ات

                       تازيانه مي زند

و تو ،

تمامي شب را بيدار مي نشيني

تا هجاهاي منجمد باران را

بر گلهاي مرده قالي

                      بشماري

و آنگاه

از گرگ و ميشي كه از پشت پنجره ات مي گذرد

زوزه هاي هراس آور گرگ را بشنوي

و ناله هاي خونين ميش را .

تو ادامه مي يابي !

حتي وقتي كه

شب پوست مي اندازد

روز مي آيد و

خورشيد

همچون فانوس شكسته اي

از سقف پر ترك آسمان

                    آويزان مي شود

آسماني كه آبي هايش را

                   گم كرده است .

تو ادامه مي يابي !

حتي وقتي كه بغض هايت را

در دستمالي قهوه اي رنگ

                          به خانه مي بري

و ادامه دستان لرزانت را

در حفره هاي تاريك جيب هايت 

                            گم مي كني

و مي روي تا تنها تر از هميشه

در ضيافت سرگيجه آور آيينه ها

                        خويشتن را

بشكني !

تو ادامه مي يابي !

حتي وقتي كه ذهنت را

                  زير و رو مي كني

دلت را مي كاوي

و واژه اي نمي يابي

تا وصله پيراهن پاره شعرهايت كني !

تو ادامه مي يابي !

حتي وقتي كه

با باري سنگين از اندوه و تنهايي

رو به جانب پل چوبيني مي روي كه

موريانه ها

                در آن لانه كرده اند .

تو ادامه مي يابي !

معلق و مرده

در هوايي كه

زمستاني است .

 

2 )

يادت مي آيد

چقدر خنديديم !

وقتي كه روسري گلدار تو را باد با خود برد

و در ميان علف ها

                  گم كرد .

يادت مي آيد

چقدر خنديديم !

وقتي كه پايم ، به سنگ خورد و دستم

سينه ريز ستاره را

                    دانه

                    دانه

                    كرد.

در آن شبي كه موسيقي مدور ماه

از گيسوان فواره فرود افتاد

و در ذهن زلال آبها شكست .

گفتم : بيا قدم بزنيم

گفتي : نه

           دير وقت است

ماه از حوالي خوابهاي مردم شهر

                                گذشته است

به مادرم چه بگويم ؟

گفتي و رفتي

گفتي و مثل شميم شقايق ،

 شايد هم شب بو

در نجواي نسيم گم شدي

بي كه بداني !

 من هر شب

 پنجره را بر خيابان خاطره ها

                       مي گشايم

و با تو

تا حوالي خواب هاي مردم شهر

قدم مي زنم .

کد مطلب 307211

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