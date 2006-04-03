1 )
تو ادامه مي يابي !
حتي وقتي كه درد
شولاي سرخ شيونت را
بر تن نسيم
پيراهني كرده است
حتي وقتي كه خوابهايت
تاريك از بالهاي كلاغ و كركس است
و قناري غمگين آوازهايت را
شقايق شعله ور زخم
خاكستر كرده است .
تو ادامه مي يابي !
حتي وقتي كه سهم تو از اين آسمان دلتنگ
تندري است
كه بر سقف گلين خانه ات
تازيانه مي زند
و تو ،
تمامي شب را بيدار مي نشيني
تا هجاهاي منجمد باران را
بر گلهاي مرده قالي
بشماري
و آنگاه
از گرگ و ميشي كه از پشت پنجره ات مي گذرد
زوزه هاي هراس آور گرگ را بشنوي
و ناله هاي خونين ميش را .
تو ادامه مي يابي !
حتي وقتي كه
شب پوست مي اندازد
روز مي آيد و
خورشيد
همچون فانوس شكسته اي
از سقف پر ترك آسمان
آويزان مي شود
آسماني كه آبي هايش را
گم كرده است .
تو ادامه مي يابي !
حتي وقتي كه بغض هايت را
در دستمالي قهوه اي رنگ
به خانه مي بري
و ادامه دستان لرزانت را
در حفره هاي تاريك جيب هايت
گم مي كني
و مي روي تا تنها تر از هميشه
در ضيافت سرگيجه آور آيينه ها
خويشتن را
بشكني !
تو ادامه مي يابي !
حتي وقتي كه ذهنت را
زير و رو مي كني
دلت را مي كاوي
و واژه اي نمي يابي
تا وصله پيراهن پاره شعرهايت كني !
تو ادامه مي يابي !
حتي وقتي كه
با باري سنگين از اندوه و تنهايي
رو به جانب پل چوبيني مي روي كه
موريانه ها
در آن لانه كرده اند .
تو ادامه مي يابي !
معلق و مرده
در هوايي كه
زمستاني است .
2 )
يادت مي آيد
چقدر خنديديم !
وقتي كه روسري گلدار تو را باد با خود برد
و در ميان علف ها
گم كرد .
يادت مي آيد
چقدر خنديديم !
وقتي كه پايم ، به سنگ خورد و دستم
سينه ريز ستاره را
دانه
دانه
كرد.
در آن شبي كه موسيقي مدور ماه
از گيسوان فواره فرود افتاد
و در ذهن زلال آبها شكست .
گفتم : بيا قدم بزنيم
گفتي : نه
دير وقت است
ماه از حوالي خوابهاي مردم شهر
گذشته است
به مادرم چه بگويم ؟
گفتي و رفتي
گفتي و مثل شميم شقايق ،
شايد هم شب بو
در نجواي نسيم گم شدي
بي كه بداني !
من هر شب
پنجره را بر خيابان خاطره ها
مي گشايم
و با تو
تا حوالي خواب هاي مردم شهر
قدم مي زنم .
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