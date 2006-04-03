از حوالي خوابهاي مردم شهر

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : دو بهار پيش از اين ، تيمور ترنج - شاعر معاصر جنوبي و از فعالان عرصه شعر دفاع مقدس كه عمري لباس مقدس رزم را در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران بر تن داشت ، آخرين شعر زندگي اش را سرود ، آنچه مي خوانيد يكي از شعرهاي اوست در آستانه سالگرد كوچ .