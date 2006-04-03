بررسي موضوع هسته اي ايران در ديدار مقامات مصري و آلماني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري آلمان،"احمد ابوالغيط" وزيرامور خارجه مصر امروز با "كيستوف هويسجن" مشاور سياسي آنجلا مركل صدر اعظم آلمان و هيئت همراه وي ديدار كرد.

در اين ديدارطرفين به بررسي اوضاع منطقه خاورميانه در پرتو پيروزي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) درانتخابات پارلماني وموضوع فعاليت هاي هسته اي ايران وهمچنين بررسي اوضاع عراق و سودان به ويژه منطقه بحران زاده دارفور پرداختند.

سفر اين مسئول آلماني به مصر درپي ديدار اخيرحسني مبارك رئيس جمهوري مصر از آلمان و ديدارش با آنجلامركل صدر اعظم صورت گرفت.

ابوالغيط هم براهميت تداوم گفتگو با آلمان به عنوان يك كشورموثردرصحنه اروپا كه به گفته وي ازجايگاه بالايي دركشورهاي منطقه خاورميانه برخوردار است، تاكيد كرد.

درهمين حال هويسجن گفت : آلمان به شناخت و آگاهي مصر از ارزيابي اوضاع منطقه و ايفاي نقش اين كشوربراي ايجاد صلح در خاورميانه اهميت زيادي مي دهد.