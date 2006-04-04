عليرضا مهاجر در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج گفت: طرح خودكفايي دانه هاي روغني طرحي جامع و چند منظوره است اما مشكل عمده طرح وارد كنندگان اين محصول هستند.

وي افزود :دولت بايد براي كاهش دخالت قدرتمندان اقتصادي در توليد و واردات اين محصول برنامه ريزي اصولي نمايد تا اين طرح مانند طرح خود كفايي گندم ثمربخش باشد.

مهاجر تصريح كرد: تا زماني كه دخالت قدرتمندان اقتصادي در طرح خودكفايي دانه هاي روغني كاهش نيابد كليه برنامه هاي تحقيقاتي ،پشتيباني و حمايتي در اين زمينه ناموفق خواهد بود.

وي بدون اشاره به جزئيات دخالت اين افراد تصريح كرد:با دخالت قدرتمندان اقتصادي در زمينه واردات ، پول كشاورزاني كه محصول خود را به شركتهاي خريدار تحويل مي دهند، پرداخت نمي شود يا با تاخير به دست آنها مي رسد كه اين امر منجر به دلسردي كشاورزان مي شود.

مهاجر خاطر نشان كرد:همين امر نشان از بي توجهي به بخش توليد و هموار كردن زمينه واردات بيشتر است.

سال گذشته 310 هكتار از اراضي كشور زير كشت دانه هاي روغني رفت كه اين ميزان شامل 132 هزار هكتار كلزا، 10 هزار هكتار گلرنگ، 30 هزار هكتار آفتابگردان ،28 هزار هكتار كنجد و 110 هزار هكتار سويا بود.