امداد رساني هلال احمر قم به 6 هزار مسافر نوروزي

معاون امداد و نجات هلال احمر استان قم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در قم اظهار داشت: ماموران امداد و نجات هلال احمر قم از 25 اسفند 84 تا 14 فروردين 85 به 6 هزار و 69 نفر از مسافران قم امداد و خدمات رساني صورت دادند.

مرتضي سليمي ، همچنين مداواي 5 هزار و 279 نفر به صورت سراپايي ، اعزام 146 نفر به مراكز درماني ، مداواي 255 نفر از مجروحان در محل حادثه و اسكان اضطراري 389 نفر از مسافران را ، از جمله اقدامات گروه امداد و نجات هلال احمر استان قم عنوان كرد.

وي افزود: در مدت ياد شده 7 اكيپ امداد ، 2 اكيپ نجات ، يك فروند بالگرد و يك بيمارستان سيار با 18 تخت به مسافران و زائران نورزي ‌خدمات‌ رساني كردند.

سليمي همچنين اعزام يك تيم كامل 32 نفره از امداد گران و ارسال وسايلي از قبيل 1640 تخته چادر ، 1000عدد كارتن ، هزار و 320 جعبه بطري آب و اعزام يك دستگاه خودرو وانت كمك دارو يك دستگاه خاور را، از جمله اقدامات هلال استان قم به زلزله زدگان استان لرستان عنوان كرد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان قم افزود: امدادگران هلال احمر قم در حال حاضر مشغول به خدمات رساني به حادثه ديدگان هستند و تا پايان مراحل امداد رساني در مناطق زلزله‌ زده حضور خواهند داشت.