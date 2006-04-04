۱۵ فروردین ۱۳۸۵، ۱۳:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تشديد طرح ساماندهي موتورسواران در تهران از ماه آينده

رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از تشديد طرح ساماندهي موتورسواران شهر تهران و برخورد با متخلفان از ارديبهشت ماه خبر داد.

سردار حسين ساجدي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سال جديد سال نهادينه كردن استفاده از كلاه و كمربند ايمني براي رانندگان خواهد بود.

وي با تاكيد بر اينكه برخورد با عدم استفاده از كمربند ايمني در سطح شهر به هيچ وجه متوقف نشده است ، تصريح كرد: اگرچه در حال حاضر حدود 70 درصد رانندگان هنگام تردد در سطح شهر كمربند خود را مي بندند اما بنا داريم در سال جاري با يك برنامه جديد بحث استفاده از كمربند و كلاه ايمني را در جامعه نهادينه كنيم. 

ساجدي نيا همچنين با اشاره به جديت بيشتر راهنمايي و رانندگي در برخورد با موتورسواران فاقد كلاه ايمني نيز اظهار داشت: در حال حاضر ماموران راهنمايي و رانندگي در صورت مشاهده 3 تخلف شاخص شامل حركت خلاف جهت ، حركت در پياده رو يا خطوط ويژه و صداي ناهنجار از اگزوز ، علاوه بر جريمه راكب ، موتورسيكلت متخلف را از يك تا 3 ماه در پاركينگ متوقف مي كنند.

 

 

 

 

 

 

