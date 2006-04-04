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۱۵ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۲۷

"آواز ستاره" از 21 فروردين به صحنه مي رود

"آواز ستاره" از 21 فروردين به صحنه مي رود

نمايش " آواز ستاره " به نويسندگي و كارگرداني مهرداد خرمن بيز از 21 فررودين ماه در تالار نو مجموعه تئاتر شهر به روي صحنه مي رود.

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، اين نمايش كه از جمله نمايش هاي برگزيده شهرستاني بيست و چهارمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر است، كاري از هنرمندان شهرستان ساوجبلاغ است.

فاطمه عسگري، فرشته گلريز، حسين زود بين، رضا رباط جزي و پوريا رحيمي بازيگران اين نمايش هستند.
 موضوع " آواز ستاره " پيرامون دختران فراري و ايدز است و داستان آن درباره دو خواهر است كه خانواده خود را در شمال ترك مي كنند، به تهران مي آيند و زندگي مستقلي را پيش مي گيرند، مشكلات مختلفي در برخورد با پيرمرد صاحبخانه و افراد ديگر پيدا مي كنند و...

محمد كورش نيا، دستيار كارگردان، علي شهبازي آهنگساز و ميلاد خرمن بيز منشي صحنه اين اجرا هستند.

آواز ستاره از يكشنبه آينده 21( فروردين ماه)  به مدت  سه هفته هر روز، به جز شنبه ها ، ساعت 19 به روي صحنه مي رود.
مدت اجراي اين نمايش 80 دقيقه است.
کد مطلب 307405

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