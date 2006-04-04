"آواز ستاره" از 21 فروردين به صحنه مي رود

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، اين نمايش كه از جمله نمايش هاي برگزيده شهرستاني بيست و چهارمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر است، كاري از هنرمندان شهرستان ساوجبلاغ است.فاطمه عسگري، فرشته گلريز، حسين زود بين، رضا رباط جزي و پوريا رحيمي بازيگران اين نمايش هستند.موضوع " آواز ستاره " پيرامون دختران فراري و ايدز است و داستان آن درباره دو خواهر است كه خانواده خود را در شمال ترك مي كنند، به تهران مي آيند و زندگي مستقلي را پيش مي گيرند، مشكلات مختلفي در برخورد با پيرمرد صاحبخانه و افراد ديگر پيدا مي كنند و...محمد كورش نيا، دستيار كارگردان، علي شهبازي آهنگساز و ميلاد خرمن بيز منشي صحنه اين اجرا هستند.آواز ستاره از يكشنبه آينده 21( فروردين ماه) به مدت سه هفته هر روز، به جز شنبه ها ، ساعت 19 به روي صحنه مي رود.مدت اجراي اين نمايش 80 دقيقه است.