اسامي تيم واليبال پيكان براي حضور در مسابقات آسيايي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" از اين تعداد 12 نفر به عنوان نفرات اصلي از طريق باشگاه انتخاب و به ويتنام اعزام خواهند شد. اسامي 18واليباليست مدعو كه بعضي از آنها در عضويت تيم هاي ديگر هستند به اين شرح است :
محمد تركاشوند - پيمان اكبري - عليرضا نادي - محمد منصوري - فرهاد ظريف - سعيد رضايي - محمد شريعتي - محمد محمد كاظم- محمد سليماني - مهدي مهدوي - داود مقبلي - آرش صادقيان - محمد موسوي عراقي - پرويز پزشكي - حميد جعفري - فرهاد نظري افشار - علي حسيني - پوريا فتح اللهي .
رقابت هاي واليبال قهرماني باشگاه هاي آسيا از مورخ 31/2/85 لغايت 7/3/85 در هانوي ويتنام برگزار خواهد شد .
تيم پيكان قهرمان مسابقات واليبال ليگ برتر باشگاه هاي ايران جهت حضور در مسابقات باشگاه هاي آسيا نفرات خود را معرفي كرد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" از اين تعداد 12 نفر به عنوان نفرات اصلي از طريق باشگاه انتخاب و به ويتنام اعزام خواهند شد. اسامي 18واليباليست مدعو كه بعضي از آنها در عضويت تيم هاي ديگر هستند به اين شرح است :
کد مطلب 307448
نظر شما