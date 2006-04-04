اسامي تيم واليبال پيكان براي حضور در مسابقات آسيايي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" از اين تعداد 12 نفر به عنوان نفرات اصلي از طريق باشگاه انتخاب و به ويتنام اعزام خواهند شد. اسامي 18واليباليست مدعو كه بعضي از آنها در عضويت تيم هاي ديگر هستند به اين شرح است :

محمد تركاشوند - پيمان اكبري - عليرضا نادي - محمد منصوري - فرهاد ظريف - سعيد رضايي - محمد شريعتي - محمد محمد كاظم- محمد سليماني - مهدي مهدوي - داود مقبلي - آرش صادقيان - محمد موسوي عراقي - پرويز پزشكي - حميد جعفري - فرهاد نظري افشار - علي حسيني - پوريا فتح اللهي .

رقابت هاي واليبال قهرماني باشگاه هاي آسيا از مورخ 31/2/85 لغايت 7/3/85 در هانوي ويتنام برگزار خواهد شد .