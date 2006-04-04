۱۵ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹

مديركل دفتر فني وزارت كشور در گفتگو با مهر:

خانه هاي روستايي كشور در برابر زلزله مقاوم نيستند

ساختمانهاي مسكوني روستاهاي كشور با توجه به اينكه تاكنون بدون هيچ گونه ضابطه و اصول ساخت و ساز احداث مي شدند ، بنابراين به هيچ عنوان در برابر زلزله و ساير بلاياي طبيعي مقاوم نيستند.

مديركل دفتر فني وزارت كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر گفت: به همين دليل طبق برنامه هاي جديد تدوين شده قراراست از اين پس تمامي بناهاي در دست ساخت روستايي بر اساس اصول و ضوابط ساخت و ساز ، با نقشه و زير نظر دهياران روستا ساخته خواهند شد.

دكتر شهرام يارمند گفت: بر اين اساس وامهاي بدون بهره در اختيار مالكان خانه هاي روستايي براي بازسازي يا مقاوم سازي قرار مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه تاكنون هيچ گونه مطالعه و تحقيق دقيقي براي ارزيابي وضعيت منازل روستايي انجام نشده ، تاكيد كرد: البته بايد اين ساخت و سازها مطابق سلايق بومي مردم آن مناطق طراحي شود تا با استقبال مردم مواجه شود.

يارمند افزود: اگر مقاوم سازي ساختمانهاي روستايي با جديت دنبال نشود ، وقوع فجايعي مانند آنچه در زلزله لرستان اتفاق افتاد ، دور از انتظار نيست. 

وي گفت: در زلزله اخير نيز چنانچه مردم به موقع با خبر نمي شدند ، به دليل غير مستحكم بودن ساختمانهاي روستاهاي اين منطقه فاجعه غير قابل جبراني رخ مي داد.               

