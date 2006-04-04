  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۲۷

/ خبر اختصاصي /

فيلسوفان اسلامي موضوع همايشهاي سالانه خواهند بود

فيلسوفان اسلامي موضوع همايشهاي سالانه خواهند بود

از سوي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، هر سال به نام يكي از فيلسوفان فلسفه معاصر اسلامي و به منظور تبيين آراء، انديشه ها و نوآوري هاي آنان، همايشي برگزار مي شود.

دكتر غلامرضا اعواني، رئيس موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: مؤسسه در نظر دارد هر سال به نام يكي از فيلسوفان فلسفه اسلامي معاصر همايشي را جهت تبيين آراء و انديشه ها و نوآوري هاي آنان برگزار كند.

دكتر اعواني تصريح كرد: امسال به نام استاد سيد جلال الدين آشتياني همايشي را در مهر ماه برگزار مي كنيم. در نظر است كه از سالهاي آينده براي استاداني چون حائري، رفيعي قزويني، شعراني همايشهايي را برگزار خواهيم كرد.

رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزاري اين همايشها را در حد بزرگداشت ندانست و گفت : در اين همايشها بيشتر به تبيين وضعيت فلسفه اسلامي در حال حاضر پرداخته شده و جايگاه اين شخصيتها در گسترش فلسفه اسلامي بررسي مي شود .

کد مطلب 307487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها