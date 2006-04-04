فيلسوفان اسلامي موضوع همايشهاي سالانه خواهند بود

دكتر غلامرضا اعواني، رئيس موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: مؤسسه در نظر دارد هر سال به نام يكي از فيلسوفان فلسفه اسلامي معاصر همايشي را جهت تبيين آراء و انديشه ها و نوآوري هاي آنان برگزار كند.

دكتر اعواني تصريح كرد: امسال به نام استاد سيد جلال الدين آشتياني همايشي را در مهر ماه برگزار مي كنيم. در نظر است كه از سالهاي آينده براي استاداني چون حائري، رفيعي قزويني، شعراني همايشهايي را برگزار خواهيم كرد.

رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزاري اين همايشها را در حد بزرگداشت ندانست و گفت : در اين همايشها بيشتر به تبيين وضعيت فلسفه اسلامي در حال حاضر پرداخته شده و جايگاه اين شخصيتها در گسترش فلسفه اسلامي بررسي مي شود .