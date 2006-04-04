به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مجموع بدهي‌هاي خارجي ايران در پايان سال 2005 به 17 ميليارد و 14 ميليون دلار رسيد كه معادل 13.5 درصد توليد ناخالص داخلي آن در سال 2005 بود.

بر اساس اين گزارش، كشور لبنان نيز پربدهي‌ترين كشور خاورميانه در سال 2005 بود. بدهي‌هاي خارجي اين كشور در سال 2005 به 18.8 ميليارد دلار رسيد كه 94.1 درصد توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي‌دهد.

ميد ديگر كشورهاي پربدهي خاورميانه را به ترتيب اردن، تونس، بحرين، يمن، مراكش، مصر، سوريه كويت، الجزاير و امارات متحده عربي اعلام كرده است.

بر پايه اين گزارش، بدهي‌هاي خارجي اردن در پايان سال 2005 به 7.2 ميليارد دلار رسيد كه 65.5 درصد توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي‌دهد.

بدهي‌هاي خارجي الجزاير در پايان سال 2005 به 17 ميليارد دلار رسيد كه 18.3 توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي‌دهد.

همچنين بدهي‌هاي خارجي بحرين 6.8 ميليارد دلار معادل 55 درصد توليد ناخالص داخلي آن، مصر 28.9 ميليارد دلار (29.6 درصد)، و كويت 14.7 ميليارد دلار (22 درصد) بوده است.

ميد بدهي‌هاي خارجي‌ مراكش در پايان سال 2005 را 15.5 ميليارد دلار (معادل30.1 درصد توليد ناخالص داخلي آن)، قطر 16 ميليارد دلار (42 درصد)، سوريه 6.9 ميليارد دلار (29.2 درصد)، امارات 15.3 ميليارد دلار (18 درصد)، و يمن 5 ميليارد دلار (48.2 درصد) اعلام كرده است.

