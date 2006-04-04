پروژه هاي نيمه تمام آبرساني روستايي در خراسان

محمد علي ميرزا محمودي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با اعلام اينكه 385 روستا با جمعيت 36 هزار خانوار در اين استان فاقد شبكهي آب آشاميدني هستند افزود : فاصله طولاني منابع آبي با روستاهاي غير برخوردار باعث بالا رفتن هزينه هاي اجرايي شده كه عدم تخصيص به موقع اعتبارات طولاني شدن مدت اجرا را در پي دارد.

وي با بيان اينكه 30 تا 70 درصد بالغ بر 500 روستا با جمعيتي حدود 75 هزار خانوار فرسوده است، اذعان كرد : سالانه حدود 60 ميليارد ريال اعتبار تحت عنوان توسعه و بازسازي براي اين شبكه ها پيش بيني شده كه در صورت تخصيص نيافتن به موقع اين اعتبارات در برنامه چهارم توسعه به اهداف خود نخواهيم رسيد.

وي در ادامه پيرامون مطالعه و ايجاد تاسيسات جمع آوري و تصفيه ي فاضلاب روستايي در استان خراسان رضوي گفت : براي تكميل مطالعات و اجراي اين پروژه ها در 15 روستا نياز به 160 ميليارد ريال بوده كه بايد در سال 85 مبلغ 80 ميليارد ريال آن تامين شود.