۱۵ فروردین ۱۳۸۵، ۱۳:۵۹

از امشب طي برنامه اي در راديو فرهنگ ؛

" داستان نويسي امروز ايران " مرور مي شود

داستان نويسي نسل چهارم نويسندگان ايراني ، عنوان برنامه اي است كه از امشب به مدت سه شب از راديو فرهنگ پخش مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، برنامه راديويي " گفتگو با ادبيات " ويژه ادبيات داستاني، كه هر هفته سه شنبه تا پنج شنبه ها از راديو فرهنگ پخش مي شود، اين هفته به بررسي و تحليل عصر جديد داستان نويسي ايران - موسوم به نسل چهارمي ها - اختصاص يافته است.

در اين برنامه سجاد صاحبان زند - داستان نويس جوان - علاوه بر بحث درباره نويسندگان نسل جوان و داستان امروز، پيرامون مجموعه داستان خود تحت عنوان " آخرين شام شهرزاد " نيز صحبت خواهد كرد.

برنامه " گفتگو با ادبيات "  از امشب 15 لغايت 17 فروردين ماه ، ساعت 30/21 از راديو فرهنگ پخش مي شود. تهيه كننده آن مژگان سهرابي، سردبير محسن حكيم معاني و مجري برنامه معصومه روح بخش است.

