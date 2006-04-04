به گزارش خبرگزاري مهر، اين مسابقات در رشته هاي شبيه ساز فوتبال سه بعدي و دو بعدي، شبيه سازي فوتبال، ربات هاي امدادگر، شبيه ساز امداد و فوتبال، امداد و نيز نمايش گروه سني دبستان تا دبيرستان برگزار مي شود.

اين مسابقات به ابتكار معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي و با همكاري انجمن روبوكاپ ايران، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه آزاد قزوين و معاونت پژوهشي واحد علوم و تحقيقات و با هدف توسعه دانش روباتيك در كشور انجام مي شود.

به گزارش مهر، بازديد از اين مسابقات كه در سال مبنا نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود براي عموم آزاد است.