حيدرمستخدمين حسيني درگفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ، آخرين مهلت قانوني اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه را 7 ارديبهشت ماه سال جاري عنوان كرد واذعان داشت: براساس تبصره 2 ماده يك قانون جديد بازار سرمايه 15 روز پس از درج در روزنامه رسمي دركشور اجرايي خواهد شد.

رئيس هيئت مديره بورس اوراق بهادارحداكثر مهلت قانوني قانون گذار را 4 ماه عنوان كرد و افزود: تا نيمه اول اديبهشت ماه سال جاري قانون جديد بازار سرمايه در كشور بايد اجرايي شود.

وي درادامه نيمه اول ارديبهشت ماه سال جاري را آغاز به كارهيئت مديره جديد سازمان بورس عنوان كرد واذعان داشت: اساسنامه جديد شركت‌هاي بورسي از 7 ارديبهشت ماه سال جاري دركشوراجرايي خواهد شد.

حسيني در ادامه درخصوص حضور سرمايه گذاران خارجي دربازاربورس ايران گفت: به سرمايه گذاران خارجي مجوز داده شده است كه تائيديه خود را ازبانك مركزي دريافت كنند ، اما حضور آنها دركشور تاكنون صورت نگرفته است.

وي ادامه داد: سرمايه گذارن خارجي مي توانند حداكثر 10 درصد از سهام شركت‌هاي فعال در بازاربورس ايران را خريداري كنند كه جمع اين رقم در كل بازاربورس ايران به ميزان 4 ميليارد دلارمي رسد.

حسيني درادامه با بيان اينكه حضور سرمايه گذاران خارجي دربازاربورس ايران درهيئت دولت تصويب شده است، افزود: براساس برنامه چهارم توسعه حضورسرمايه گذاران خارجي دربازار بورس ايران قانوني اعلام شده است.

رئيس هيئت مديره بورس اوراق بهادارارزش سهام بازاربورس ايران را تا پايان سال 84، 370 هزار ميليارد ريال (1/41 ميليارد دلار عنوان كرد .