اراده دولت بايد بر انتقال امور به اصناف و تشكلها معطوف شود / اعتراضات ناشران بيشتر متوجه اتحاديه ها و اصناف است

مدير موسسه نشر شهر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : اين اصل كه تصدي دولت در تمام حوزه هاي فرهنگي و هنري و حتي اقتصادي و سياسي بايد كاهش پيدا كند، اصلي پذيرفته شده و غير قابل كتمان است.

وي كاسته شدن از حجم عظيم تصدي گري دولت و سيطره آن بر امور و واگذاري آن به مردم را زمينه ساز توسعه كشور قلمداد كرد و ادامه داد : واگذاري امور به مردم زماني ميسر است كه نهادهاي مردمي و تشكل هاي خصوصي ، شاكله مدون و منظمي يافته باشند و تا زماني كه به اين مرحله نرسيده ايم نبايد از كوتاه شدن دست دولت حرفي به ميان بياوريم.

مسعود شهرام نيا تاكيد كرد : اين مساله نيز نبايد از ذهن دور بماند كه اگر دولت اراده خود را بر خصوصي سازي قرار دهد، اين مسير كوتاه تر مي شود. مهم اين است كه خواست و اراده دولت بر انتقال امور به اصناف و تشكلها باشد . خوشبختانه در كشور ما الگوها و نتايج موفقي از خصوصي سازي به چشم مي خورد و بايد ايمان داشته باشيم كه اگر قصد پيشرفت و توسعه داريم بايد ميدان آن را فراهم كنيم و از پيامدهاي اوليه آن كه در تمام نقاط دنيا نيز حادث شده، نهراسيم.

اين مدير فرهنگي ، با اشاره به موقعيت كنوني نمايشگاه بين المللي تهران ، گفت : اين نمايشگاه فرصت خوبي است تا بخش خصوصي را دخيل كرد و فرصت و مجال بيشتري براي عرض اندام به آن داد. هر چند كه كليت امر بايد در دست دولت باقي بماند و زمينه هاي حضور قدرتمند بخش خصوصي و اصناف را فراهم آورد.

وي اضافه كرد : نظارت در برگزاري نمايشگاه و جلوگيري از برخي سوء رفتارها و منفعت جويي ها تنها از طريق دولت امكان پذير است. بر همين اساس در سالهاي گذشته مشاهده كرده ايم كه بسياري از اعتراضات ناشران بيش از دولت ، متوجه اتحاديه ها و اصناف بوده است.

مسعود شهرام نيا در خصوص وجهه جهاني و بين المللي نمايشگاه كتاب تهران خاطرنشان كرد : بديهي است كه آشنايي بسياري از ناشران و مراكز فرهنگي با فرهنگ و ادبيات و كتاب هاي ايراني از طريق اين نمايشگاه حاصل شده است. اما نبايد فراموش كنيم همان گونه كه حرف ها و شعارهاي مان جهان شمول است و كتاب هايمان نيز اين امر را تصديق مي كنند، بايد استانداردهايمان را نيز جهاني كنيم.

مدير موسسه نشر شهر با تاكيد بر ضرورت رعايت استانداردهاي جهاني افزود : نمي توان ادعاي بين المللي بودن داشت ولي ملاك هاي آن را رعايت نكرد. به عنوان مثال، معضل كپي رايت از جمله مواردي است كه بايد هر چه زودتر با پيوستن به كنوانسيون مربوطه ، مرتفع شود.

وي تصريح كرد : شايد جدا از همه اين مسائل ، هنوز هم بتوان بزرگترين مشكل پيش روي نمايشگاه كتاب را عدم ثبات آن دانست. مشكل هميشگي مكان برگزاري نمايشگاه به قدري متداوم و فرسايشي بوده است كه همه توجه برگزاركنندگان را معطوف خود ساخته و آنها را از جزئيات و نوآوري ها و كاركردهاي اصلي نمايشگاه باز داشته است. در واقع معضلات شكلي و ساختماني نمايشگاه ، ما را از هدف واقعي خود دور مي سازد.

شهرام نيا در پايان به مهر گفت : حرف آخر اين كه متاسفانه نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از نمايشگاه به فروشگاه تبديل شده است. بايد آن را ناشرمحوري به سمت موضوع محوري سوق دهيم.