افزايش جرم و جنايت در انگليس / تكميل ظرفيت زندانهاي انگليس

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اينديپندنت با بيان اين مطلب نوشت: مقامات انگليسي با اعلام اين خبر جمعيت كنوني زندانهاي انگليس را حدود 77 هزار و 774 نفر برآورد كردند كه فقط توانايي پذيرش 373 نفر ديگر را دارد كه اين رقم مي تواند طي ماههاي آتي تكميل شود.

مركز مديريت اصلاح زندانهاي انگليس با بيان اينكه اين زندانها طي يك دهه پر از جمعيت شده اند،هشدار داد كه افزايش سطح جمعيت در اين زندانها به تلاشهاي لازم در جهت متوقف كردن زندانيان براي بازگشت به انجام جرم و جنايت آسيب وارد خواهد كرد،تلاشهايي همچون آموزش و پروش اين زندانيان.

اين در حالي است كه رئيس مركز مديريت اصلاح زندانهاي انگليس گفت:" زندانها بايد جاهايي باشند كه زندانيان در اين مكان با اطمينان نگاهداري شوند."

" ديويد ديويس" وزير در سايه كشور انگليس نيز در اين باره گفت:" دولت بايد الزاما فقدان ظرفيت زندان در اين كشور را مورد بررسي قرار دهد، زيرا اين مسئله تا كنون به طور نامطلوبي چشم پوشي شده است."

افزايش جمعيت زندانها در سال 2002 باعث شد تا زندانيان در سلولهاي پليس نگهداري شوند.

به گزارش مهر، در حالي كه انگليس با افزايش آمار جرم و جنايت روبرو است، اما از سوي ديگر داعيه حل مشكلات كشورهاي ديگر و از جمله عراق و افغانستان را دارد و اين گواه ناتواني مقامات انگليسي و از جمله توني بلر نخست وزير انگليس در حل مشكلات داخلي اين كشور است.

نتايج نظرسنجي موسسه تحقيقاتي "يوگو" در انگليس نشان مي دهد كه توني بلرنخست وزير اين كشوربه علت رسوايي مالي و دريافت وام ‌هاي پنهاني و كلان توسط حزب كارگر با افزايش نارضايتي روبرو شود.

در اين نظر سنجي كه در سومين سال اشغال عراق توسط آمريكا و انگليس منتشر شده است، اعلام شده كه محبوبيت بلر به 36 درصد رسيده است يعني 64 درصد از عملكرد وي ناراضي هستند.

بلر از جمله هم پيمانان مهم و استراتژيك جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا است كه در جنگ افروزي عليه عراق وافغانستان واشغال اين دو كشور مشاركت كرد.