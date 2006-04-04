۱۵ فروردین ۱۳۸۵، ۱۵:۲۰

مصباحي مقدم در جمع خبرنگاران:

بهتر بود دولت عدم تغيير ساعت رسمي كشور را از مجلس سئوال مي كرد

مصباحي مقدم عضو فراكسيون اكثريت مجلس گفت: استدلال دولت مبني بر جلوگيري از تغيير ساعت اوقات شرعي توجيه خوبي نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامرضا مصباحي مقدم كه در پايان جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، در خصوص تصميم دولت مبني بر ثابت ماندن ساعت رسمي كشور تصريح كرد: مجلس با يك كار انجام شده روبرو شد، اما جا داشت دولت در اين زمينه از مجلس استمزاج مي كرد و پس از مطالعه و كارشناسي تصميم مي گرفت.

وي ادامه داد: در گذشته، ميان سطوح بازار برخي نگراني ها نسبت به تغيير ساعت وجود داشت كه مايل به انجام اين كار نبودند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد: بنگاه هايي كه با خارج از كشور در ارتباط هستند، علاقمند به تغيير ساعت هستند تا امكان ارتباط بيشتر را داشته باشند.

مصباحي مقدم افزود: وقتي طرح تغيير ساعت مطرح شد يكي از علل آن، كمبود انرژي برق و صرفه جويي در مصرف انرژي بود و چنانچه دولت احساس مي كند اكنون در اين زمينه مشكلي نيست، مناسب است ساير ابعاد مساله را در اين تغيير ساعت مدنظر قرار دهد.

وي تاكيد كرد: دولت بايد با توجه به اين كه مساله تغيير ساعت در سطح جامعه جا افتاده، تغيير آن را از نظر اذهان عمومي سوال مي كرد.

