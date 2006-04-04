بهتر بود دولت عدم تغيير ساعت رسمي كشور را از مجلس سئوال مي كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامرضا مصباحي مقدم كه در پايان جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، در خصوص تصميم دولت مبني بر ثابت ماندن ساعت رسمي كشور تصريح كرد: مجلس با يك كار انجام شده روبرو شد، اما جا داشت دولت در اين زمينه از مجلس استمزاج مي كرد و پس از مطالعه و كارشناسي تصميم مي گرفت.

وي ادامه داد: در گذشته، ميان سطوح بازار برخي نگراني ها نسبت به تغيير ساعت وجود داشت كه مايل به انجام اين كار نبودند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد: بنگاه هايي كه با خارج از كشور در ارتباط هستند، علاقمند به تغيير ساعت هستند تا امكان ارتباط بيشتر را داشته باشند.

مصباحي مقدم افزود: وقتي طرح تغيير ساعت مطرح شد يكي از علل آن، كمبود انرژي برق و صرفه جويي در مصرف انرژي بود و چنانچه دولت احساس مي كند اكنون در اين زمينه مشكلي نيست، مناسب است ساير ابعاد مساله را در اين تغيير ساعت مدنظر قرار دهد.

وي تاكيد كرد: دولت بايد با توجه به اين كه مساله تغيير ساعت در سطح جامعه جا افتاده، تغيير آن را از نظر اذهان عمومي سوال مي كرد.